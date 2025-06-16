外籍移工駕車失控撞民宅逃跑 辯稱車上4人怕被打才落跑

越南籍陳姓移工駕休旅車衝撞住戶大門。（警方提供）

2025/06/16 09:05

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉石墻村一處民宅昨（15日）傍晚，遭一輛休旅車不明原因失控衝撞車庫，休旅車車頭全毀，民宅也受損，車上4人見苗頭不對，趕緊落跑；苗栗警方根據車號查出肇事駕駛為越南籍陳姓男子，到案時酒測值為零。陳男供稱，係因撞到民宅後，看到屋主衝出來，怕被打，所以趕快下車逃逸；因沒有人受傷，警方依違反道路交通管理處罰條例告發。

警方初步調查，37歲越南籍陳姓男子駕駛休旅車由公館鄉石墻社區內道路行駛，行經該處路口右轉彎後，不明原因失控自撞民宅，碰撞後陳男及乘客3人隨即離開現場；陳姓駕駛及車上3名乘客於事故後涉嫌肇事逃逸。

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警方從監視器看黑色轎車轉彎之後先撞到一戶民宅的自來水水表後，再擦撞到另外一戶的花圃，然後再衝撞民宅的車庫樑柱，所幸車庫裡面的車子未被波及，惟水表被撞壞，致自來水外流。

屋主說，當時在家看電視，然後聽到砰的一聲，兒子就出來看，看到4名年輕人往餐廳方向跑，趕緊去追但沒追到。

警方依車牌號碼查出陳男涉案，於昨晚7點多將菲律賓籍的車主陳男查獲到案；但他說車子借給他越南籍的陳姓朋友開，警方再通知陳姓駕駛到案說明，車上另3人則是陳男越南同鄉移工。

越南籍陳姓移工駕休旅車衝撞住戶車庫，車頭全毀。（民眾提供）

越南籍陳姓移工駕休旅車衝撞住戶車庫，車頭全毀，苗栗警方派員拖吊。（警方提供）

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