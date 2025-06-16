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    首頁　>　社會

    士官怨孕妻拒嘿咻 摸11歲小姨子私處 13年後被揭發原因曝光

    男子服役期間，涉嫌猥褻11歲小姨子，被高雄高分院判刑。（情境照）

    男子服役期間，涉嫌猥褻11歲小姨子，被高雄高分院判刑。（情境照）

    2025/06/16 06:59

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市男子阿榮（化名）13年前服役期間，因妻子懷孕、生產拒絕行房，涉嫌趁機撫摸11歲小姨子私處，後因他外遇打離婚官司始曝光，被高等法院高雄分院依強制猥褻罪，判處徒刑10月。

    據了解，2006年間，被告阿榮和妻子結婚後，住在苓雅區娘家，同住者還有岳母、小舅子和11歲的小姨子。2010年3月間，李妻剛生小孩，她的胞弟生病住院，由母親在醫院照顧，家裡只剩11歲的小姨子。

    某天深夜，士官阿榮見妻子與小孩熟睡所際，摸進小姨子房間，涉嫌撫摸她私處，對方驚醒後不知所措，隔天早上向姐姐哭訴，阿榮在被追問之下認錯，並向妻子下跪道歉，也向岳母道歉，且獲得對方原諒。

    不料，事隔13年後，阿榮發生外遇，與妻子打離婚官司和爭子女監護權，妻子大怒重提往事並錄音，由小姨子正式提告，阿榮則指妻子挾怨報復，否認犯行。

    地院勘驗譯文，阿榮因妻子懷孕、生產拒絕嘿咻，跑去猥褻她妹妹，依強制猥褻罪，判處有期徒刑10月，他不服上訴。

    高雄高分院審理期間，小姨子又提出補強證據，指阿榮透過妻子向她轉達道歉，承認所作所為非常過份，因此維持原審刑度，仍可上訴。

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