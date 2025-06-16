網路交友認識「大明星」 小資女付161萬「見面費」才知遭詐

彰化邱女擔任車手，與被害人面交取款161萬被捕，彰化地院依共同詐欺取財罪判處1年4月徒刑。（ 資料照）

2025/06/16 00:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化翁姓女子日前在在臉書結識暱稱「Cheng Yi」的男網友，他自稱是中國藝人，將來台與她見面，卻須先支付管理階層「安排見面費用」，翁女信以為真，分兩次面交現金共161萬2700元。不料對方竟是詐騙集團成員，接應取款的邱姓女子事後遭警方查獲。彰化地院審理認定邱女為詐團車手，依共同詐欺取財罪判處1年4月徒刑，並沒收其1萬9000元報酬。

判決書指出，翁女去年1月在臉書認識暱稱「Cheng Yi」的男子，對方自稱是演藝人員，並以LINE帳號「Actor」與她聯絡，之後藉口安排見面需先交管理費用。翁女未起疑，先後於去年1月29日及2月7日，在住處交付37萬8000元與123萬4700元現金給邱女。

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檢警調查，邱女從事看護工作，日薪約2000元，因欠下百萬債務，去年1月間經網友介紹加入以「威廉斯先生」為首的詐騙集團，擔任面交車手。她依指示與翁女見面取款後，購買虛擬貨幣轉給上游，並從中抽取1萬9000元報酬。

邱女落網後曾辯稱自己也是受害者，否認參與詐騙，直到法院審理才坦承犯行。雖與被害人達成調解，但始終未繳回犯罪所得。

法官審酌，邱女雖未直接實施詐術，但作為詐團成員參與兩次面交，且協助將現金轉為虛擬貨幣、提高追查難度，助長犯罪氣焰。考量她因債務鋌而走險、犯後態度尚可，依共同詐欺取財罪判刑1年4月，並沒收其未扣案報酬1萬9000元。

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