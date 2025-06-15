林明佐涉貪罹癌1500萬交保一度病危 中檢：還未決定抗告

林明佐罹癌獲交保就醫，昨天卻傳出病情惡化送急診住進加護病房，台中地檢署表示，尚未決定是否提出抗告。（記者陳建志攝）

2025/06/15 23:40

〔記者陳建志／台中報導〕刑事局前警政監林明佐涉九州集團博弈案，11日因罹癌獲台中地院裁定以1500萬交保，沒想到才剛返回屏東老家，昨天卻傳出病情惡化緊急送急診，發現尾椎有褥瘡，一度還血壓驟降陷入昏迷病危，經搶救後目前送至加護病房；台中地檢署今天表示，未接獲病危相關資訊，目前檢察官尚未決定是否提出抗告。

林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，台中地院在11日裁定以1500萬具保停押，並應遵守於每週一、三、六上午7點至12點間至指定警局報到各1次；應於每日上午7點至12點，在限制住居地址門牌號碼前，以科技監控個案手機拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向台中地院報到8月，家人在籌得1500萬後獲得交保。

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沒想到林明佐回到屏東老家後，昨天卻傳出病情惡化，出現現持續高燒、畏寒發抖，家人緊急送到高雄急診，檢查發現尾椎的部位有褥瘡，傷口約手掌大，醫生稱是褥瘡第4期，經抽血檢測，發現血色素偏低、白血球則偏高。

家人表示，昨天下午林的血壓突然驟降且陷入昏迷，醫院緊急協助輸液、輸血，醫院一度發出病危通知，經搶救了1個多小時才將人救回，昨晚進行褥瘡清創手術後，目前住進加護病房觀察。

林明佐的家人強調，現在希望能讓他好好接受治療，該面對的從來沒有要逃避，後續林的身體狀況，會直接向律師及法院回報，並且尊重司法程序。

台中地檢署今天則表示，並未接獲林明佐病危的相關資訊，因是法院裁定交保，相關狀況林應會向法院回報，至於是否提出抗告？目前檢察官還在研議中。

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