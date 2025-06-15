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    女房仲趴引擎蓋阻酒駕遭甩飛慘死 同性伴侶重判15年

    桃園林姓女房仲趴臥轎車（紅圈處）引擎蓋上阻擋張姓伴侶酒駕，不幸甩飛慘死。（資料照，讀者提供）

    桃園林姓女房仲趴臥轎車（紅圈處）引擎蓋上阻擋張姓伴侶酒駕，不幸甩飛慘死。（資料照，讀者提供）

    2025/06/15 21:50

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕桃園林姓女房仲與同性伴侶張姓女子，在宜蘭礁溪鄉民宿飲酒作樂後，張女要駕車外出買酒，林女為阻止她酒駕，先用肉身擋在車前，再趴臥引擎蓋上勸阻，但張女仍猛踩油門瞬間煞車，造成林女摔落地面傷重不治。張女犯傷害致人於死罪，一審重判有期徒刑15年。

    36歲林姓女房仲與在從事食品業的39歲張姓女子，2022年開始交往成為同居情侶，去年10月9日，2人一起參加林女的員工旅遊，一行人中午就在礁溪一家民宿開喝，到了傍晚5點50分，張女要駕駛黑色轎車到外面買酒，林女上前阻止卻發生悲劇。張女酒測值0.68毫克，已嚴重超標。檢方依殺人罪起訴後移審宜蘭地方法院，由國民法官參與審判。

    判決指出，案發當時，林女抓住雨刷趴臥在引擎蓋上，張女執意開車上路，車子行駛期間，林女曾經落地，不久再度爬上引擎蓋，持續勸阻張女勿酒駕，張女歷經12次催油起步後急煞，林女依舊不願下車，於是將車開進礁溪鄉191縣道，時速增至50餘公里時煞車，導致林女落地頭部重創死亡。

    張女供稱，受酒精影響不知車子引擎蓋上有人，當她聽到「碰」聲響馬上停車，才發現林女倒地，沒有殺人及傷害犯意。宜蘭地院國民法官法庭認為，張女駕車時雖有飲酒，但意識清楚，已知林女趴臥在引擎蓋上，未採信她的說詞。

    目擊證人指稱，張女駕車行進過程遇上路人攔車，因此煞車釀成林女掉落路面。國民法官法庭審酌相關事證，不排除第三人攔車所致，並非要讓林女甩離車輛而煞車，沒有致人於死的意思，決議變更檢察官起訴法條，改以傷害致死罪處罰張女。

    國民法官法庭考量張女有酒駕前科，她在此案坦承有酒後駕車，辯稱不知道林女在引擎蓋上，否認傷害致死犯行，也未與家屬和解，經過討論評議後，決定從重量刑，全案最近審結，判刑15年。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    林姓女房仲趴臥轎車引擎蓋上（紅圈處），張姓伴侶仍猛踩油門最終釀成悲劇。（資料照，讀者提供）

    林姓女房仲趴臥轎車引擎蓋上（紅圈處），張姓伴侶仍猛踩油門最終釀成悲劇。（資料照，讀者提供）

    涉案的張姓女子（中）犯傷害致人於死罪，一審重判有期徒刑15年。（資料照，讀者提供）

    涉案的張姓女子（中）犯傷害致人於死罪，一審重判有期徒刑15年。（資料照，讀者提供）

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