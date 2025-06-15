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    奔頂樓待援！台中后里民宅火警 3人幸運獲救

    后里一處民宅發生火警，消防人員趕往灌救。（民眾提供）

    后里一處民宅發生火警，消防人員趕往灌救。（民眾提供）

    2025/06/15 21:53

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市后里區一處民宅一樓今天晚上發生火警，屋內父子3人逃到4樓待援，消防隊員到場，將3人救下，幸皆意識清楚，因3人在火警中有吸 霧，所以仍預防性送往台中慈濟醫院治療，起火原因則由火調單位調查中。

    今晚7時11分，台中市消防局獲報，后里區大山路發生住宅火警，立即派遣第五大隊、轄區后里分隊等共計6個單位，出動各式消防車16輛、消防人員35名，現場由組長陳信宏擔任指揮官。

    火場為3層樓RC結構的建築，4樓鐵皮加蓋，1樓有火煙竄出，消防隊員趕到現場救災，屋內姜姓父子女3人（40歲男子、12歲女童及10歲男童）皆在4樓待援，消防人員先壓制火勢，隨即上樓將3人救下，晚上7時23分即撲滅火勢，救出3人。

    據指出，火警發生時，姜男正在4樓洗衣服，發現1樓出現火煙，發現孩子分別在2樓及3樓，就趕緊將孩子帶往4樓待援；大火讓附近居民害怕，看到多輛消防車到場，擔心起火屋內人員安全。幸3人只是吸入火煙，被預防送醫。

    消防局指出，初步調查，民宅1樓家具及雜物被火燒毀，燃燒面積約5平方公尺，起火原因由火調人員調查中。

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