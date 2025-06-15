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    本週台人被騙24億！ 第一名詐騙手法曝 幫親友投票也要小心

    詐騙手法層出不窮，警政署提醒民眾要小心。示意圖。（資料照）

    詐騙手法層出不窮，警政署提醒民眾要小心。示意圖。（資料照）

    2025/06/15 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國人荷包再度失守！根據警政署「165打詐儀錶板」最新統計，本週（6月8日至14日）全台通報的詐騙案件高達4064件，受害金額更突破24.7億元，平均一天就有近6億元遭詐走。其中最猖獗的第一名仍是「假投資詐騙」，緊接著是「網購詐騙」與「假交友投資詐財」類型，顯示詐團持續透過賺錢機會與情感連結下手，誘騙民眾上鉤。

    綜合媒體報導，警方提醒，近期詐騙手法不斷翻新，甚至有民眾在滑IG時接到「幫親友小孩比賽投票」的連結，一點開就被導入偽裝精巧的釣魚網站，要求輸入LINE帳號密碼與簡訊驗證碼，結果帳號立即被駭、系統登出，重新安裝也無法登入。

    事後才發現，盜用者早已冒用其身分向通訊錄好友群發「借錢」訊息，甚至打電話催促，被害人一度以為LINE故障，直到親友接連詢問才驚覺遭詐，趕緊向LINE申訴、通報親友勿理訊息，才避免更大損失。

    警政署提醒，所有要求登入帳密、簡訊驗證的外部連結都要再三確認，尤其是「假投資」、「假借錢」、「假抽獎」、「幫投票」等手法最常見，任何操作只要跟金流、帳號相關，都有被詐風險，務必提高警覺。

    165反詐平台則呼籲，帳密與簡訊驗證碼絕不可提供給任何可疑網站或第三人，即使是熟人來訊，也應透過其他方式（如打電話）再次確認真偽，避免掉入詐騙陷阱。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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