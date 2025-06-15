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    員工遭打火機燒肛門、餵毒凌虐致死 惡老闆裁定延押2月

    台中市彭姓老闆，凌虐饒姓員工致死遭羈押中，台中地院近日裁定從6月21日起繼續羈押2個月，並禁止接見、通信。（記者陳建志攝）

    台中市彭姓老闆，凌虐饒姓員工致死遭羈押中，台中地院近日裁定從6月21日起繼續羈押2個月，並禁止接見、通信。（記者陳建志攝）

    2025/06/15 19:52

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市彭姓男子，疑因與饒姓員工（25歲）有金錢糾紛，去年11月將饒男拘禁凌虐，除用打火機燒頭髮、肛門，還餵食毒品，導致饒男休克送醫不治，台中地檢署偵辦後，認定彭男涉犯毒品危害防制條例的脅迫他人施用毒品、凌虐傷害致死等罪，案件預計由國民法官審理，彭男羈押期滿，台中地院考量，彭男之前已有刪除監視器、重置手機及要求他人頂罪的舉動，認為他有湮滅證據及勾串證人之虞，裁定6月21日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

    檢警調查，饒男（25歲）是彭男（33歲）旗下員工，兩人疑因有金錢糾紛，去年11月23日晚間，饒男前往彭男位於梧棲一處招待所，立刻遭彭男、邱男（37歲）、林姓（28歲）、楊姓（33歲）等人拘禁、凌虐。

    彭男等人以甩棍毆打饒男全身多處，並以打火機燒頭髮、耳朵以及肛門，再持膠帶纏繞手臂跟肚子，並持剪刀刺向四肢，還逼迫饒男服用K他命、毒咖啡包，造成饒男休克，彭男等人見狀嚇到，趕緊將他送醫急救，但饒男仍因傷重不治，警方獲報逮捕彭男等人。

    台中地檢署今年3月偵結，認定彭男涉犯毒品危害防制條例的脅迫他人施用毒品、凌虐傷害致死等罪，案件預計將由國民法官審理。

    彭男因羈押即將期滿，台中地院近日審理是否延長羈押，台中地院法官認為，彭男觸犯3人以上攜帶兇器對饒男施以凌虐而私行拘禁致死罪，雖承認犯行，但對於犯案過程，以及與邱姓被告間分工都避重就輕、相互推諉，彼此存在相互勾串的誘因。

    且本案事發後，彭男有刪除監視器、重置手機及要求他人頂罪的舉動，因此如以命具保、責付或限制住居、科技監控等侵害較小手段，尚不足以確保將來審判、執行程序順利進行，仍有繼續羈押及禁止接見、通信必要，裁定自6月21日起延長羈押2月，並禁止接見、通信。

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