疑自幼遭軟禁！21歲黑戶青年淪幽靈 父恐涉妨害幼兒發育等罪

黑戶青年沒上過餐館，心智如10歲孩童。（蘇乙青提供）

2025/06/15 18:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名21歲青年被發現自小未報戶口、未就學，疑長年遭父親軟禁家中，身心發展受嚴重影響，法界人士指出，父親長期剝奪子女受教、衛生、醫療等基本權利，可能構成精神虐待與疏忽照顧，屬於典型兒虐行為，社會局表示，若調查屬實，該名父親恐涉妨害幼兒發育罪、兒虐與遺棄等罪，將主動告發。

據了解，青年疑自小遭父親鎖在狹小空間，缺乏正常社會互動與照顧，今年2月疑因吵架被趕出家門，開始露宿街頭、撿回收維生，直到5月8日，北屯區北京里長蘇乙青前往回收場發放康乃馨，發現他衣衫襤褸、滿身惡臭，進一步了解後震驚不已，主動提供食宿並通報。

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社會局指出，目前已介入安置並展開全面調查。若釐清結果確認父親在其未成年期間限制人身自由、剝奪受教權，並影響其心理與社會發展，將依《兒童及少年福利與權益保障法》裁處，並依刑法第286條「妨害幼兒發育罪」主動告發父親，同時評估是否涉及兒童虐待、遺棄與傷害等刑責。

社會局強調，將進一步釐清出生通報、親子關係、入學紀錄與實際照顧情形，並提供法律、醫療、心理等多面向支持，同時戶政與民政單位也加速協助補報戶口、辦理身分證及健保卡等事宜。

法界人士指出，「兒虐」是指對未滿18歲兒童或少年，由其照顧者或其他有照顧責任者施加持續性的身體、精神或性方面的虐待、疏忽或遺棄，導致兒童身體或心理受到傷害或有受傷風險的行為，從本案父親對兒子的行為來看，疑已涉及精神虐待，包括言語的羞辱、孤立、控制、漠視孩子的情緒需求等；以及疏於照顧，對孩子飲食、衛生、教育、醫療等基本需求長期疏忽，以致危害孩子健康或發展。

若本案被害人要控告父親過去的兒時虐待，首先要釐清虐待行為的類型，並考量相關的法律時效與證據，同時也要評估提告後可能造成的心理影響和家庭關係，法律途徑包括尋求法律諮詢、向警政機關報案、或聲請保護令，同時向社會局尋求社工或心理諮商師提供相關協助。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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