臉書徵才闖大禍 護理長因「一句話」丟飯碗

陳姓護理長被院長委以招募「牙醫助理」事務，將徵才訊息張貼在臉書社群網站，一名黃男在臉書留言欲前往應徵，護理長回覆「我們只招女生」，被檢舉牙醫診所違反性平法。（情境照）

2025/06/15 18:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名在牙科診所服務的陳姓護理長，被院長委以招募「牙醫助理」事務，她在平面廣告上刊登徵才訊息，又將此訊息張貼在臉書社群網站，一名黃男在臉書留言欲前往應徵，護理長回覆「我們只招女生」，被檢舉牙醫診所違反性平法，導致診所被開罰15萬元。

護理長好意散播徵才訊息，沒料到為診所惹來行政調查和性平官司！院長向縣府的調查官表示，「牙醫助理」的主要工作內容為簡單文書處理、背健保代號、協助清潔跟診，這個工作沒有限制一定要女性才能做，過去他們就徵用過4名男性的牙醫助理，而他確實委託護理長做對外的徵才工作，但沒有授權護理長可以轉載徵才訊息到其它臉書社群，更沒有授權過濾面試者的資格，此外，護理長在臉書留言「我們只招女生」，曾引發黃男抗議，雙方在臉書有過爭辯，但事後護理長對院長隱暪此事，也把雙方在臉書的爭議留言刪除，院長一直到縣府官員前來調查才知整件事情的原貌。

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護理長沒料到臉書留言「我們只招女生」會為診所招來如此大的事端，她對診所被罰15萬元感到抱歉，事後提出辭呈。

在診所受罰後，黃男認為自己遭受性別歧視，因此失去面試機會，此事讓他精神受創就醫，因此對診所提損害賠償告訴，法官曾傳訊護理長到庭作證，但已離職的護理長已不想再牽扯此事，從頭到尾均未出庭。

法庭上黃男提出心理諮商紀錄及抗焦慮藥物作為證據，但法官發現，上述的醫療和心理諮商行為，係在求職之後1年發生，原告預約心理諮商之可能原因多端，又無法舉證係因該求職經驗所致，因此判黃男敗訴。

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