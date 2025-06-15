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    首頁　>　社會

    桃園女女戀變調縱火燒死3歲童 恐怖情人延長羈押2月

    鄧姓女子（左）不滿和女伴游女分手，竟潑汽油縱火燒死游女３歲女兒。（資料照）

    鄧姓女子（左）不滿和女伴游女分手，竟潑汽油縱火燒死游女３歲女兒。（資料照）

    2025/06/15 17:55

    〔記者吳昇儒／台北報導〕桃園市一名游姓女子前年2月間與鄧姓女友鬧分手，未料鄧女竟潑灑汽油縱火，害游女3歲女兒命喪火窟。桃園地方法院去年6月5日審結，認定鄧女觸犯成年人對兒童犯殺人等罪判處20年徒刑。案件上訴高等法院，將於7月2日宣判。因其羈押時間將至，高等法院近日裁定將延長羈押2月。

    檢警調查，游女、鄧女相戀交往時，同住在游女位於大溪區住處，後因兩人因故鬧分手，情緒激動的鄧女竟縱火燒屋，除了自己和游女受傷外，就連游女無辜的3歲女兒也命喪火場。

    桃園地方法院國民法官去年審理後，認定鄧女觸犯成年人對兒童犯殺人等罪判處20年徒刑，另恐嚇危害安全罪判處拘役59日、得易科罰金。案件上訴到高等法院，將於7月2日進行宣判。

    高等法院認為，鄧女觸犯成年人故意對兒童犯殺人罪，嫌疑重大，非予羈押，顯難進行審判，故於去年12月18日、今年2月18日、4月18日分別羈押在案。經訊問被告，聽取檢察官、被告及其辯護人意見後，認為羈押原因依然存在，且鄧女一審判處20年徒刑，有繼續羈押必要，故裁定於6月18日起延長羈押2月。

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