男子毆女友討交往支付費用 法官判刑2月

士林地方法院近日審結，認定陳男觸犯強制罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/06/15 17:29

〔記者吳昇儒／台北報導〕男子陳彥衡原與劉姓女子為情侶，去年6月22日清晨，兩人因故起口角，陳男竟於車內打女友頭部，且猛敲方向盤要求對方返還交往支出費用。劉女心生畏懼，陸續匯出9萬3千元給陳男，事後報警處理。士林地方法院近日審結，認定陳男觸犯強制罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

檢警調查，陳男與劉女兩人原為男女朋友，卻因於案發當時發生口角衝突，陳男氣憤之下徒手毆打女友額頭（傷害部分已撤回告訴），還捶打方向盤，開口要劉女返還交往期間他所支付的費用。

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同日清晨4時許，陳男載著劉女到超商ATM匯款，心中感到非常害怕的劉女只好依其指示，陸續匯出5萬、4萬3千元的款項，到陳男的帳戶中。之後，劉女表示自己身體不適，要陳男幫忙叫救護車，因此才從超商搭救護車前往醫院救治。

檢察官偵訊時，陳男雖承認有捶打方向盤並向劉女索討交往時支付的費用，但卻否認他有毆打對方，劉女額頭上的傷勢，是她做醫美造成。

但檢察官調閱監視器及證人證詞後則認為，劉女額頭上的傷勢就是陳男所打，但事後劉女撤回告訴。檢察官則依涉犯強制罪將陳男起訴。

法官審理後認為，陳男強暴、脅迫劉女將款項匯給她，雖事後辯稱已經還款，但該行為已經觸妨害自由罪，故判處他有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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