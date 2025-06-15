烏龍罰單「缺1字母」挨酸 中壢警：已撤銷

貨車車主PO文收到這張罰單，卻不是他的車，警方承認烏龍、已撤單。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

2025/06/15 16:56

〔記者李容萍／桃園報導〕有貨車車主在臉書社群平台PO文控訴，收到1張交通違規罰單，但看了半天，罰單照片裡卻找不到「我的藍色貨車在哪？」並說一般車牌至少有6碼，但違規照片中只有5碼，第1個英文字母沒拍到就直接開他罰單，質疑難道警方為了這起違規在玩克漏字填空，從A到Z通殺嗎？對此，桃園市警察局中壢警分局今（15）日回應表示，已即時撤銷罰單，未來會加強內部審核機制與教育訓練。

該貨車車主在臉書PO出他收到5月20日桃園高鐵1號出口罰單，和照相違規○A-0502車輛，但是比對自己的藍色貨車，「看到車號一直在找我的藍色貨車在哪呢」，罰單只有5個號，難道開單還有「克漏字填空？」，並質疑說，「我的貨車是變型（形）金剛」！

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網友看到貼文紛紛熱議認為「太扯」，並且留言「之前有遇過，根本廠牌車色都不同」、「這樣也能開罰單喔」、「A～Z通殺」，還有網友說，「支持立法烏龍罰單一律由開單員警繳納以作為懲罰」、也有網友說，「科技執法都沒查明就亂製單，行政怠惰，擾民啊！」

中壢警分局中壢交通中隊分隊長姚憬恆表示，該科技執法錯誤罰單案，經查車號○○A-0502因長時間於桃園高鐵站違規停車，科技執法對該車連續偵測舉發2件，1件為原始違規車牌○○A-0502號，另1件因前車遮擋，誤偵測為○A-0502號，警方已主動將偵測錯誤違規舉發單發函撤銷。

中壢警分局長林鼎泰說明，該科技執法是由系統針對車輛違規行為進行偵測，截取違規事實畫面資料後，再由後端員警審核舉發，分局已依規定對疏漏員警議處。

林鼎泰強調，本年度桃園高鐵站科技執法偵測舉發4016件違規，其中因公務、無障礙計程車與車禍申訴撤銷計16件，車牌偵測錯誤僅此1件，撤銷率為0.42％，警方將持續針對後端人工作業疏失，強化審核機制與教育訓練，以精進執法品質，確保民眾權益。

貨車車主PO文收到這張罰單，卻不是他的車，警方承認烏龍、已撤單。（圖擷取自臉書「爆料公社」）

桃園市警察局維護桃園高鐵站周邊行車順暢，建置違規停車偵測科技執法設備。（資料照）

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