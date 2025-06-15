嘉縣番路鄉農會肥料倉庫火警竄濃煙 農會：無人留守

番路鄉農會肥料倉庫大火，幸假日無人留守。（番路鄉農會提供）

2025/06/15 16:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉農會舊肥料倉庫，今天下午1點許發生火災，因適逢假日、沒有人員留守，嘉義縣消防局派遣人車趕往救援，目前火勢已經控制。

嘉義縣消防局下午1點44分獲報，番路鄉一處倉庫發生火災，由於火勢在倉庫內悶燒，陣陣濃煙竄出，經派遣番路、三和、中埔、朴子、祥和、雙福等分隊及特搜隊、第三大隊人車救援，打火約1個小時，火勢控制。

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番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，起火原因待縣消火災鑑識人員調查。此肥料倉庫已有44年歷史，設施老舊，經多次修繕已不勘使用，農會去年起規劃設施更新，目前已經完成2筆土地取得並完成特定農業設施用地變更程序，未來將規劃興建「農產品食品加工廠」，未來可以有更充足的儲藏空間。

趙幸芳說，這次火警凸顯倉儲設施老舊帶來的風險，新建廠方有迫切性與必要性，未來新廠房將依循農業部政策，導入現代化與標準化設施設計，提升農產品處理效率與安全，更可全面優化倉儲與生產環境，為番路農業打下長遠基礎。

番路鄉農會肥料倉庫今下午發生火警，濃煙陣陣。（記者王善嬿攝）

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