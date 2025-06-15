台南仁德1鐵皮工廠16小時燒2次 幸無人傷

台南市仁德區長興一街一處工廠16小時內2度傳出火警，幸無人傷亡。（民眾提供）

2025/06/15 15:27

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德區長興一街一處鐵皮工廠，昨（14 ）日上午10時許傳出火警，台南市消防局出動大批人力灌救，不到1小時撲滅火勢，又花費3小時處理殘火。不料，同一地點又有廠房於今日凌晨1時40分左右，再冒出火舌，幸均未釀成傷亡，起火原因尚待調查釐清。

該處鐵皮工廠切割分租給4間廠商使用，昨天上午10時許，其中1間廠房發生火警，火勢延燒至兩旁相連的廠房，消防局立即出動17車30人前往灌救，火勢於10時43分控制，11時3分撲滅，燒毀廠區內的木材及雜物，燃燒面積約25平方公尺，沒有人員受傷。消防人員為求慎重，耗時3小時完成殘火處理才收隊離開。

請繼續往下閱讀...

今天凌晨1時40分左右，消防人員再接獲同一處工廠火警，疑似前一次遭延燒廠房的另一側起火，波及到防火巷另一側的廠區，消防局派遣31車63人馳援，並出動消防機器人與無人機輔助，火勢於接近凌晨3時控制，3時18分撲滅，主要燃燒物仍是廠區的木材與雜物為主，燃燒面積約20平方公尺。

所幸2起火警均未釀人員傷亡，但據悉，地主在昨天第1次火警發生後，當晚7時至9時曾前往巡視廠區，並未發現有冒煙情形，同一工廠卻在16小時內再度發生火警，也引起地方議論，造成的財物損失及詳細起火原因仍待釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法