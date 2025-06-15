PTT假買家指定綁物流、支付 賣家提交OTP慘被盜領近40萬元

釣魚連結假冒知名銀行。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/15 14:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕民眾日常使用手機時，時常會收到OTP驗證碼（one-time password，一次性密碼）的簡訊訊息，但多數人對其用途及安全意涵認識不足，很容易遭詐騙集團趁虛而入，透過假冒訊息或釣魚網站誘騙提交OTP驗證碼，近來有民眾不慎交出OTP碼，導致信用卡遭盜刷，甚至使銀行帳戶遭綁定至詐團控制的行動支付平台，造成重大損失。

中部1名王姓婦女5月中旬，接獲1則冒用知名銀行的釣魚簡訊，簡訊內容聲稱其帳戶需於月底前「實名驗證」，否則將停用相關金融服務，並附上偽造該銀行官方網站的惡意連結。王婦點擊連結後，網頁要求她輸入所持信用卡號、有效期限、卡片背面安全碼，接著又提示需輸入手機簡訊收到的「OTP驗證碼」。

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王婦依指示操作，但系統不斷顯示錯誤，要求需重新驗證並再次輸入OTP驗證碼，她連續輸入3次，直至接獲銀行客服來電詢問是否有進行海外刷卡交易，王婦才驚覺信用卡已遭盜刷，經清點發現，信用卡於杜拜的網路商店被盜刷3次，合計共損失新台幣32萬餘元。

另北部陳姓男子3月中旬在PTT社群出售二手錶時遭詐騙集團鎖定，對方假扮買家，指定陳男須以某貨運物流平台交易，騙稱訂單成立後會匯款給陳男。為取信被害人，詐騙集團再傳送網域名稱仿冒官方物流公司的釣魚連結，誘使陳男點擊並填寫出貨資訊。

網頁此時卻顯示訂單遭凍結，並跳出提示稱須完成4大電子支付工具的綁定驗證，才能解除限制。陳男信以為真，遂使用自己名下的4家銀行帳戶，嘗試綁定iPass MONEY、悠遊付、街口支付與icash Pay等支付平台，並依頁面指示提交OTP簡訊驗證碼，豈料綁定後，陳男帳戶內資金即遭快速轉出盜領，雖於事後察覺異常並緊急聯繫銀行要求取消綁定，但仍不幸遭詐損失近40萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

釣魚連結騙取信用卡個資。（記者姚岳宏翻攝）

民眾不慎在釣魚連結輸入OTP碼，信用卡即遭海外盜刷。（記者姚岳宏翻攝）

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