女子3天打近80通電話騷擾恐嚇前男友新歡 判刑2月

台北地院近日審結，認定蕭女違反跟蹤騷擾防制法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/06/15 14:09

〔記者吳昇儒／台北報導〕新北市一名蕭姓女子去年3月與男朋友分手後發現，他馬上與丘姓女子交往，懷疑對方介入自己與男友感情，心生不滿，竟多次撥電話恐嚇丘女，3日內撥打近80通電話。此外，還到丘女公司架設的臉書粉絲專頁上留言攻擊。丘女不堪其擾，對蕭女提告。台北地院近日審結，認定蕭女違反跟蹤騷擾防制法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

檢警調查，蕭女與男友分手之後得知，丘女隨即與男友交往，認為當時一定是丘女介入自己與男友的感情，導致兩人走上分手一途，竟於去年3月20日晚間10時許，連續撥打10餘通電話給丘女。待對方回覆後，蕭女表示要其好看。同日晚間，蕭女又陸續撥打電話給丘女辱罵、警告、威脅對方，讓丘女心生畏懼。

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隔日下午，蕭女又隱藏自身電話號碼，撥18通電話給丘女騷擾，同年月22日晚上，至隔日凌晨4時許，又撥了50通電話騷擾。

此外，蕭女得知丘女任職公司，到其公司臉書官方粉絲頁面中，以留言方式，公然指摘、辱罵丘女介入他人感情。丘女最終不堪其擾，憤而提告。

檢警偵訊時，蕭女坦承確實有撥打電話、留言給丘女，但其辯護人宣稱，跟蹤騷擾防制法是規範追求行為，而蕭女並未追求丘女，且情節未達反覆實施程度，加上兩人已經7個月以上沒有互動。

檢察官偵訊後認為，蕭女所為已經觸犯跟蹤騷擾防制法中的跟蹤騷擾罪，依法將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，蕭女持續撥打電話並於社群平台留言騷擾丘女，已對丘女有「反覆或持續」實行跟蹤騷擾行為，觸犯跟蹤騷擾防制法中的跟蹤騷擾罪，考量她坦承犯行，犯後態度尚可，判處她有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，全案仍可上訴。

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