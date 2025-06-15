台大醫院387萬營收款遭竊案 警方初步排除合庫行員涉案

犯嫌得手後，搭公車到南昌公園下車落跑。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/15 13:05

〔記者王冠仁／台北報導〕合作金庫殷姓行員平時負責收取台大醫院營收款，他日前收取387萬元後，裝錢的旅行袋卻遭人竊走。由於將裝有鉅款的旅行袋隨意放置，不合常理，外界起先懷疑殷可能是「內鬼」；經警方清查殷的作息、金流、過往作業方式，再加上他要負責賠償這筆「損失」，初步排除他涉案可能，但詳細情況還是要等逮到偷錢犯嫌才能進一步釐清。

警方指出，這起案件發生在上月29日早上11時50分。當天殷姓行員先到台大醫院出納組收取387萬元，再到位於常德街的台大醫院西址商場辦公室，要收取美食街、商場等營收款；他進入辦公室前，將裝錢的旅行袋放在商場門口走廊處，1分鐘內遭人拿走。

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據了解，警方事後對殷展開清查，他的作息、金流、交友狀況一切正常，名下還有數百萬元的存款，而且明年即將退休；再加上案發後，合作金庫認定他作業有「疏失」，恐要自行賠償387萬元，就算他是「內鬼」與犯嫌對分贓款，始終「不划算」。

此外，殷當時聲稱，將裝錢旅行袋放置在商場門口走廊處是他的「習慣」，警方也調閱過往監視器影像，發現確實如他所說，因此初步排除他可能涉案。

警方說，拿走裝錢旅行袋的犯嫌，在案發當天一路尾隨殷，殷去出納組收取387萬元時，醫院內監視器就曾拍到犯嫌身影。犯嫌得手後，先是搭公車前往南昌公園，隨後又多次以步行、搭計程車、搭公車等方式，在台北市區狂繞6小時，範圍包含內湖區、大安區等地，最後身影則消失在中山區。

這名犯嫌十分狡詐，不僅全身「包緊緊」，還多次變裝，而且都以現金付車資。警方掌握他搭公車逃亡後，曾派員火速前往公車上採證，沒想到一枚指紋都沒找到，警方透過公車上其他角度的監視器，這才發現他居然還戴著手套。

警方研判，犯嫌不知透過何種管道，掌握殷的工作內容、取款路徑，因此規劃出嚴謹的犯案、逃亡計畫，目前仍在全力追查其下落。

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