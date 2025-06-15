台中巡邏警直擊面交！ 馬籍車手瞬間翻車 阿嬤險噴老本痛罵「夭壽」

台中警方當場逮捕馬籍車手（黑衣），一旁阿嬤痛罵「有夠夭壽」。（警方提供）

2025/06/15 12:57

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方近日巡邏時，眼尖發現一名男子行跡可疑尾隨，赫見竟與一名八旬阿嬤正在面交贓款，趕緊聯絡同事支援後，當場逮捕涉案的馬來西亞籍李姓車手，也識破是「假檢警」詐騙手法，阿嬤得知原委，以台語直罵車手「真夭壽（缺德）」，直呼多虧「遇到正牌警察」才保住畢生積蓄。

第二分局今天說明案情指出，這起案件發生在11日下午，立人所巡佐林宗仁在中清路與文心路口巡邏時，發現一名身穿帽子、口罩遮臉的男子形跡詭異，東張西望，林憑藉多年經驗直覺有異，便悄悄尾隨至北屯區瀋陽北路13巷口，果然直擊男子正與一名老婦人交換牛皮紙袋與紅包袋。

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林員一看就是典型的詐騙車手面交場景，立即呼叫同仁支援，經查，79歲簡姓婦人接到自稱「地檢署檢察官」的詐騙電話，指稱她涉及洗錢案，需交付現金當「保證金」，並繳出金融卡供所謂的「帳戶監管」，還恐嚇她若不配合就會遭羈押，簡婦唯恐吃官司不疑有他，準備交付現金與兩張金融卡，所幸警方及時阻止。

支援警力到場後，當場查獲面交車手為44歲馬來西亞籍李姓男子，也查扣3900元現金、兩支詐騙用手機、兩張金融卡（帳戶餘額高達72萬）、偽造的「台北地方法院」公證本票與假公文等贓證物，全案詢後依詐欺等罪嫌送辦，檢方聲押李男獲准。

第二分局分局長鍾承志呼籲，若您或親友接獲自稱檢警或法院名義之電話，任何要求匯款、轉帳、監控卡片等，均屬詐騙行為，務必向警方確認，任何遭疑有詐騙行為，請立即撥打110報案或165反詐騙專線求證，以維護您與家人的財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣的贓款。（警方提供）

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