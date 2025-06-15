「只要女生」痛失面試機會 男子求償養生館、牙科診所敗訴

養生館業者在網路張貼徵人廣告，黃男應徵被拒絕。（記者顏宏駿翻攝）

2025/06/15 12:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕我國為實踐男女工作平權，實施《性別工作平等法》，該法規定「雇主不得因性別或性傾向而有差別待遇」，違者罰30萬元以上150萬元以下罰鍰！彰化縣黃男找工作，疑鎖定有「性平疑慮」業者，他先後應徵「養生館美容師」、「牙醫助理」工作，業者在臉書徵才對他回覆「我們要女生」，就被黃男投訴到彰化勞工處。養生館被罰30萬元，牙科診所院長甩鍋給護理長，被罰15萬元，事後負責應徵事務的護理長黯然辭職。

黃男事後以業者「只要女生」讓他痛失面試機會，損及其人格權、健康權，他因此產生焦慮症，也到心理諮商所接受諮商、醫院就診，對養生館、牙科診所請求賠償精神損失8萬，均被法院判敗訴。

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判決書指出，黃男於2023年3月間在「○○求職網」看到員林市某牙科診所徵「牙醫助理」訊息，便留言自己有意前往應徵，但診所回覆「今天有其他面試者來～我們是要徵女生～」，黃男截圖到勞工處檢舉該診所違反性別平等法。勞工處派員調查，院長把所有責任甩鍋給陳女，但陳女的應徵人員工作是由院長指派，因此認定牙科診所因違反性平法遭罰15萬元。陳女自覺委曲，黯然辭去工作。

2023年11月間，黃男又見鹿港某泰式養生館在臉書社團刊載應徵美容師廣告，內容為「歡迎二度就業！正職兼職都可！歡迎有興趣的女性朋友加入！」黃男透過臉書留言表達要前往應徵之意，養生館回應「不好意思，我們是要女生喔」，因此被黃男檢舉。

養生館主張，美容服務涉及美體按摩，女性從業者較能避免「性騷擾」疑慮，她們覺得女生比較適合，是怕男生對女生按摩會有性騷擾，但黃男表示，美容師工作內容為按摩、除毛、臉部保養等，並無性別因素在內，也無性平法第7條的性別例外狀況；彰化性平會仍做成養生館違法的裁定，開罰30萬元。

黃男求職失敗，認為自己因為業者「只要女生」而失去面試機會，精神受創，產生焦慮症，也到心理諮商所接受諮商、醫院就診，向地院民事庭請求牙科診所和養生館都要賠償精神他8萬元。

雖然黃男提出心理諮商紀錄及抗焦慮藥物作為證據，但法官認為，上述的醫療和心理諮商行為，係在求職之後1年後發生，原告預約心理諮商之可能原因多端，又無法舉證係因求職過程受挫所致，因此判黃男敗訴。

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