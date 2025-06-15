台中男子好市多逆向搶位遭叭 竟持球棒開車門嗆聲

台中市南屯區好市多停車糾紛，涉案駕駛拿球棒下車。（擷自Threads）

2025/06/15 11:56

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區好市多停車場14日晚間傳停車糾紛，田姓男子逆向搶車位遭對向車主鳴喇叭提醒，竟怒氣沖天地持球棒下車，甚至打開對方車門嗆聲，網友直言「第一次真正覺得自己住在台中」，氣得報警提告，警方表示，經受理報案，今天已將涉案田男依恐嚇罪嫌送辦。

經查，14日晚間8點55分，有民眾駕車正常直行於南屯文心南三路的好市多B2停車場，欲尋找停車位，沒想到對向田姓駕駛竟逆向猛衝刺搶位，民眾按喇叭示警後，田男竟停車下車，手持球棒靠近其車輛，還直接打開車門，讓民眾當場心生畏懼。

請繼續往下閱讀...

事發後，該民眾也在網路平台Threads發文分享遭遇，並說「車主準備好，我們法院見」，貼文曝光後引發網友熱議，嘲諷留言不斷：「沒噴子只拿球棒，丟台中人臉！」、「我以為他開凱彥，結果後面車型讓我笑爛」、「誰給他的勇氣」、「不過是個停車位，還需要逆向搶」。

轄區第四分局對此指出，南屯派出所當晚9時4分獲報後派員趕抵，當時31歲田男已離開現場，現場僅報案民眾在場，無財損及人員傷亡，民眾說，對方駕駛轎車未依停車場路線順行方向行駛，鳴按喇叭後，雙方便發生口角，對方更手持球棒靠近渠車輛並打開車門，雖全程無具體衝突行為，但仍讓他心生畏怖因而報警。

警方依規定受理報案，並通知田男到案說明，田男於今日（15日）凌晨1時17分到案供稱，是因對方對他叫囂，他才會下車拿球棒「自衛」，否認有恐嚇意圖，但詢後全案仍依恐嚇罪嫌送辦，警方提醒民眾即使在私人停車場，也應依規行駛與停車，若發生糾紛應理性溝通、切勿攜械挑釁或升高衝突。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法