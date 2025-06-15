71歲翁陷「粉紅陷阱」 險匯300萬

台東關山彭姓老翁到派出所尋求警員協助後，保住畢生積蓄。（記者黃明堂翻攝）

2025/06/15 11:36

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣關山鎮1名71歲彭姓老翁，今4月26日與1名自稱「Jenny」的女子透過LINE認識，對方熱情主動，並於每日透過訊息噓寒問暖，關懷備至，使長年獨居的彭翁逐漸打開心房，深陷在這段虛擬情感之中。對方見時機成熟，便編造故事聲稱其父母罹患癌症，目前在台北某醫院接受治療，急需300萬元醫療費用，彭翁在猶豫時被警員點出正是典型詐騙，保住畢生積蓄。

關山警分局表示，對方開口即索討300萬元，並強調情感羈絆及緊急性，讓老翁感到極度為難。內心掙扎之際，他擔心若不協助將失去這位「紅粉知己」，加上年事已高、缺乏與人商量的對象，不敢向家人朋友求助，陷入進退兩難的窘境。

請繼續往下閱讀...

所幸老翁突然想起近日關山警察分局員警有到社區實施防詐宣講活動，有講述到「假愛情詐騙」的詐騙手法，便親自前往關山聯合所向警方諮詢。擔服值班的警員李承軒在聽聞老翁敘述後，立即警覺這是典型的「假愛情、真詐騙」手法，遂耐心分析案情，並舉出其他受害案例，讓老翁恍然大悟，驚覺自己差點損失鉅額積蓄，當場感謝員警的即時協助。員警指出，「愛情詐騙」常見於社群媒體或通訊軟體平台，詐騙者透過虛構身分與被害人培養感情，取得信任後便以急難為由要求金錢支援，導致許多長者及情感弱勢族群受騙上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法