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    台中酒駕男暴衝連撞23車 肇禍賓士「租來的」恐賠慘

    肇事的賓士車。（民眾提供）

    肇事的賓士車。（民眾提供）

    2025/06/15 12:46

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區14日下午驚傳重大交通事故，51歲吳姓男子酒後駕車失控暴衝，連環撞上路邊停放的23輛汽機車，造成多車毀損、場面宛如戰場，由於涉案車輛為租賃的高價賓士，保險理賠與財損金額恐怕驚人，而吳男酒測值明顯超標，詢後全案也依公共危險罪嫌送辦，確實肇因將進一步鑑定釐清。

    這起事故發生在14日下午3時53分，吳男當時駕駛租賃賓士車行經北屯區太原路三段時，疑因酒後精神不濟，在機慢車道上突然失控暴衝，連撞路旁停放的6部自小客車與17部機車，總計23輛汽機車無一倖免。

    目擊民眾形容：「當時車子亂衝，砰砰砰連撞好幾聲，我趕緊閃到路邊，看著那台賓士一路掃過去，場面真的超可怕！」也有車主氣憤表示，「我的車就這樣被撞爛了，還是停在合法停車格，怎麼會無辜被掃到！」

    警方獲報後趕往現場處理，並通報消防人員，吳男雖然僅受輕傷，但警方為確保調查完整，仍將他送醫檢查並實施酒測，結果酒測值明顯超標，詢後全案依公共危險罪嫌送辦，另有關吳男是否涉及肇事未依規定處置部分，警方將在詳細蒐證後，依事實製單舉發。

    警方呼籲，飲酒後切勿心存僥倖駕車上路，應善用大眾交通工具或請代駕，切勿以身試法，危害自身與他人生命安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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