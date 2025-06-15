阻男友外出PO文「遭挾持、他們有槍」 警方快打半小時趕抵移請裁處

女深夜PO文「遭挾持、他們有槍」，警方快打半小時趕抵她嚇哭了，原來女子只為阻止男友外出，才會PO文想引發注意，沒想到因此觸法。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/06/15 10:55

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕49歲連姓女子14日深夜11點30分，在Threads上發文求救「我人在桃園」、「被左右兩件困住」、「幫我報警」、「他們有槍」，不到半小時警方啟動快打機制趕抵，才知連女只是想阻止54歲張姓男友外出找朋友，連女察覺發文不妥想刪文已來不及，警方依社會秩序維護法移請裁處。

據悉，連女與張男蝸居每月4000元租來的小房間，張男有刑事案件等前科，連女認為張男都是被酒肉朋友帶壞，張男又想外出與友人餐聚，連女阻止時兩人發生爭吵，連女異想天開發文「我的手機無法撥打，我人在桃園，我被左右兩件困住，我只能PO網求救，麻煩誰看見幫我報警，他們有槍」。

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桃園警分局龍安派出所警員執行網尋發現，且連女在文中寫明地址、有槍，警方立即啟動快打機制趕抵現場，發現連女根本沒受困、也沒有槍，狹小的屋內一片漆黑、相當凌亂，經了解原來連女是為阻止男友外出，透過發文想引起注意，事後感覺不妥正準備刪文，沒想到警察已經趕抵，連女更是當場嚇哭、不知所措推稱，「是用張男的平板、用友人的帳號發文的！」張男在一旁無奈說，「把事情搞到這樣！我是哪裡對不起你！真的受不了，已經幾次了！」連女哭回，「我是為你好！」警方則在旁勸戒，「不要以為這樣亂PO文沒事。」

警方將連女、張男帶回派出所，連女供稱，出發點是為了男友好，不知這樣已經觸法，警方訊後依社會秩序維護法移請裁處，並呼籲民眾應理性處理爭端，切勿意氣用事，以免誤觸法網得不償失。

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