台中21歲「幽靈人口」疑遭軟禁10多年 社會局安置追查

21歲黑戶青年（右）獲台中市社會局安置，緊抱里長蘇乙青道別，場景令人揪心。（蘇乙青提供）

2025/06/15 10:34

相關新聞請見：

獨家》台中驚見21歲「黑戶青年」！疑父軟禁10幾年 心智停留學齡前

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區傳出一起疑遭錮多年的「幽靈人口」案，一名21歲的青年身形瘦弱、全身髒臭，靠撿回收物度日露宿街頭，直到日前被北屯區北京里長蘇乙青發現，才揭開他疑被父親軟禁十多年的離奇身世；台中市社會局表示，已協助安置持續追查真相，幫助他穩定生活。

請繼續往下閱讀...

據蘇乙青轉述，青年自稱姓黃，講話帶有東南亞口音，並從記憶中拼湊出「93年6月17日」這段資訊，推斷年約21歲，自稱從小與母親分離，印象模糊，之後長年與父親居住，卻被限制在租屋處的套房內生活，未曾就學、也未報戶口，彷彿不存在於社會體系之中。

青年透露，父親以「不乖就不養你」為由恐嚇他多年，讓他不敢離家，生活起居、教育、知識全靠父親教導或透過電視學習，幾年前才接觸到能上網手機，自學部分簡單單字，幾乎不識字，父親靠打零工維生，偶爾買藥治病，也曾教他撿回收換錢。

直到今年2月，他從陽台不慎墜落，撞壞樓下遮雨棚，父親除責罵還將他趕出家門，他才開始街頭求生，之後以撿回收為生，夜宿公園、車站與樓梯間，期間曾中獎400元發票，想帶回家送父親當生日禮，卻發現家門深鎖、父親不見蹤影，有家歸不得的痛楚，令人鼻酸。

蘇乙青發現後，帶回里辦公處幫助洗澡、進食，並通報台中市社會局介入。隔日社會局將青年緊急安置至中途之家，並安排輔導員協助生活與學習。青年雖情緒表達不佳，但堅持「長大後要賺錢養爸爸」。讓蘇乙青感慨萬分：「我想輕抱他安慰，他卻緊緊抱住我不放，讓我心都揪了起來。」

社會局表示，男子因露宿街頭被通報，社會局立即前往協助安置，提供餐食和住所庇護，並持續關懷及聯繫家屬，男子自述沒有戶籍證件，從小被爸爸要求待在租屋處不得外出，也沒有受過教育，但因男子表達有限，許多資訊仍需進一步查證釐清。社會局與相關局處將積極協助男子取得戶籍、就業、居住等相關事宜，幫助穩定生活。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法