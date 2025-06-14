獨家》台中驚見「黑戶青年」!疑被父軟禁10幾年 未上學、心智停留學齡前

黑戶青年流落街頭，身材瘦弱，里長蘇乙青帶他去吃飯，第一次到餐館、在餐桌上吃飯，終於飽餐一頓。（蘇乙青提供）

2025/06/14 23:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名21歲青年從未報戶口、就學，疑遭父親軟禁10幾年，今年2月父子吵架被趕出家門，流落街頭撿回收維生，在回收場被里長發現，黑戶人生才曝光，青年幾乎不識字、心智年齡在學齡前階段，自述與父親住在套房10多年，長期被關在房間，威脅不能外出，社會局已將青年緊急安置，將進一步調查身世，做後續補救。

北屯區北京里長蘇乙青說，青年自述姓黃，爸爸有幫他取名，能慢慢寫出姓名，講話帶點東南亞口音的他說，原本與媽媽同住，後來被帶來跟爸爸住，對媽媽沒什麼印像，爸爸把他關在套房裡，要他聽話、不可以亂跑，恐嚇如果不乖、惹麻煩，就不養他、要把他送走，因此他都待在套房，沒有上學、也不敢出門，因此連套房大樓管理員也不認識他。

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蘇乙青轉述青年說法，從小到大都待在套房裡，與爸爸相依為命，爸爸打零工維生，會帶食物給他吃，從來沒上過學，生病就由爸爸買藥吃，如同「幽靈人口」，生活全是爸爸教他或是看電視，前幾年爸爸撿到一支可上網的手機，他就自己摸索，學些單字，因此青年幾乎不識字，經社工訪談初步判斷，認知能力可能還在學齡前階段，沒有社會化、表達困難、沒有方向感、也不太有生活自理能力。

根據青年說法，爸爸後來工作不穩定，家裡更貧窮，曾教他撿回收物賣錢，有時候沒留食物就離家上工，今年2月他從套房陽台摔下，跌破1樓陽台遮雨棚，賠償9000元，遭到爸爸責罵、趕出家門，流落街頭，只好撿回收物變賣果腹，晚上就睡公園、車站、大樓的樓梯間，日前蘇乙青到回收站關懷弱勢戶時意外發現青年。

蘇乙青曾聯絡青年父親，對方允諾會帶兒子去報戶口，但是過了一個月沒消息，後來他找到青年，卻是全身髒臭不堪，帶他回里辦公室洗澡、飽餐一頓，也通報社會局，隔天社會局出面安置到中途之家。

青年不太會表達情緒及感情，但他說，爸爸賺錢很辛苦，自己已經長大，要趕快賺錢，要養爸爸，也提及流浪街頭時有數次返家，以及資源回收撿到發票對中400元，回家要給爸爸當生日禮物，家門卻是鎖住，叫爸爸也無人回應，有家歸不得，蘇乙青說，青年很有禮貌、做事規矩，遭遇令人心疼。

社會局表示，青年父親表明會讓兒子報戶口，但對兒子的身世則是三緘其口，也未說明為何不報戶口，僅透露兒子不受教；社工也積極與青年訪談，初步判斷智力正常，但幾乎未社會化，認知及表達能力不足，可說是「單純得像個孩子」，所言內容是否屬實必須查證，將跨局處調查身世及辦理身分證明，目前將他安置，有輔導員協助生活，也安排課程學習，依其需求協助就學或工作。

青年幾乎不識字，不過會寫自己的名字。（蘇乙青提供）

社會局安置青年到中途之家，給予溫飽，不用再流浪街頭。（蘇乙青提供）

社會局安置青年到中途之家，緊抱里長蘇乙青道別。（蘇乙青提供）

社會局安置青年到中途之家，輔導員協助生活，給予溫飽，不用再流浪街頭。（蘇乙青提供）

青年沒有報戶口，從未就學，第一次揹到書包相當興奮。（蘇乙青提供）

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