6/14 今彩539頭獎開2注！800萬獎落台北、南投

今晚（6月14日）開獎的第114000145期今彩539頭獎開出2注。（台彩提供；本報合成）

2025/06/14 22:21

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月14日）開獎的第114000145期今彩539頭獎開出2注，由台北市南港區昆陽街144號1樓「貝斯特新移民投注站」、南投縣草屯鎮敦和里信義街267號1樓「順富彩券行」開出。

第114000145期今彩539中獎號碼為「02、15、17、23、37」，頭獎開出2注，可得800萬元；貳獎共230注中獎，每注可得2萬元；參獎共6553注中獎，每注可得300元；肆獎7萬2309注中獎，每注可得50元。

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第114000145期39樂合彩中獎號碼為「02、15、17、23、37」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共232注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬4408注中獎，每注可得1500元。

第114000145期3星彩中獎號碼為「713」，壹獎共77注中獎，每注可得5000元。

第114000145期4星彩中獎號碼為「3606」，壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

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