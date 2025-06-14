「刑事悍將」涉貪6616萬！林明佐罹癌交保後昏迷 一度命危

林明佐昨下午交保，今病情惡化送醫，醫院一度發出命危通知。（林艾樺提供）

2025/06/14 21:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕被台中地檢署起訴指控，涉嫌當九州博弈集團「內鬼」，貪污6616萬餘元的前刑事警察局警政監、前台中市警局刑警大隊長林明佐，台中地院本月11日以罹患惡性腫瘤等理由，裁定1500萬元交保，林明佐於昨天（13日）下午具保離開看守所，今天（14日）上午狀況惡化而緊急住院，醫院一度發出病危通知。

其胞妹林艾樺質疑台中地檢署兩度抗告，她認為林明佐沒受到公平對待，「他是連續殺人犯嗎？」，如果昨天沒交保，「哥哥可能死在看守所了」；對此，台中地檢署表示，並未收到林明佐病情惡化通知，至於針對他這次交保是否抗告？中檢強調，「還在研議」。

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林艾樺今天告訴記者，哥哥昨天交保後返回屏東的家，家人聞到一股臭味，原本以為是大小便失禁的味道，檢視才驚訝發現，臀部有一片手掌大的潰爛褥瘡，已經感染嚴重，達碗公大小、深可見骨程度，有敗血症的症狀，又出現畏寒嗜睡等現象，今天上午昏迷送醫，醫師發現血壓持續降低，趕緊輸血輸液並發出病危通知。

她說，哥哥的各項醫療檢驗數據都不好，白血球飆高（感染），正常紅血球指數應為14至18，但哥哥僅有5，瘦得能讓她一人抱起來，她強調，這一年來家人都很安靜，因為他們相信司法會公正審理，但檢方在他病重之際，還是兩度抗告，上次交保時，哥哥身上沒有褥瘡，現在卻有嚴重褥瘡傷口，家屬認為哥哥沒有被公平且妥善對待，「如果這次沒放人（交保），哥哥可能死在看守所」。

林艾樺質疑，「哥哥是做什麼傷天害理之事，還是連續殺人罪？他已經罹患惡性腫瘤，為何檢察官一定要羈押他？」。

台中地檢署去年5月搜索並聲請羈押林明佐獲准，去年8月起訴指控，林明佐涉嫌當九州博弈集團「內鬼」，貪污6616萬餘元，林明佐從去年9月起，多次以自己罹患腰薦椎脊髓內許旺氏細胞瘤，壓迫神經導致下肢麻痺無力，需仰賴輪椅移動，甚至大小便失禁，生活無法自理等理由聲請交保，今年3月台中地院雖一度裁定他1200萬元具保，但台中地檢署抗告成功，僅約半個月，台中地院於4月15日裁定再度羈押，直到台中地院於本月11日，裁定1500萬元交保後，林於昨天（13日）具保離開台中看守所。

林明佐昨下午4時，躺在輪椅離開台中看守所，今病情惡化。（記者廖耀東攝）

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