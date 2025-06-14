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    成功嶺替代役爆毒蟲入營！中心：監管未包庇

    成功嶺（圖）替代役訓練中心傳有毒蟲入營，隊部報警調查送辦。（記者黃旭磊攝）

    成功嶺（圖）替代役訓練中心傳有毒蟲入營，隊部報警調查送辦。（記者黃旭磊攝）

    2025/06/14 19:14

    〔記者黃旭磊／台中報導〕有役男向本報爆料指出，在成功嶺替代役訓練中心服役期間，親身經歷駭人聽聞毒品事件，這名役男指控鄰兵李姓役男，在營內持有、吸食K他命，並疑似強迫同梯吸食。管理單位證實相關「吸毒役男」有毒尿反應，入營隔天就被送到醫療中隊，未與班兵接觸「形同全休狀態」，且相關爆料不實指涉軍官，由隊部副中隊長考慮提告。

    轄區台中烏日警分局於12日晚間8時許獲報，當晚調查偵辦，依違反毒品危害防制條例函送台中地檢察署偵辦。

    這起「吸毒男」入伍事件由李男鄰兵爆料，爆料者自稱吹哨者，挺身揭露軍職高層包庇危險役男、成功嶺成毒品溫床實況，李姓役男涉嫌營內持有、吸食K他命，還疑似強迫鄰兵一同吸食，事發後，留守軍官明確掌握犯行，未依「毒品危害防制條例」相關規定，第一時間通報司法單位。

    內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心強調，李姓役男於5月22日入營，當晚驗尿出現毒品反應，李男坦承使用毒品，23日就被送進醫療中隊強迫管休（強迫休假），持續到離開成功嶺都在接受治療，形同全休狀態未與班兵接觸，直到6月8日休假回營被搜出藏毒，驗尿再度出現毒品反應，由隊部長官報請烏日警分局偵辦。

    被指「包庇危險役男」的軍官，13日公開指稱不實指控，不排除依法提起訴訟，爆料者隨即刪文，執行中心強調，「有毒尿反應」的役男完成警方筆錄後，於輔導中隊接受監管治療，同梯役男下週一（16日）將撥交服役單位。

    役男指控，軍官未上報長官或啟動行政程序，全案就這樣被「內部消化」，李姓毒蟲僅被轉移至醫療中隊，未受任何刑事或行政處分，更令人心寒的是，李男被抓到吸毒、餵毒，驗尿紀錄卻完全無異狀，顯示替代役長期毒品篩檢只是例行公事。

    內政部替代役暨社會韌性訓練執行中心強調，李姓役男入伍後出現毒品戒斷症候現象，在隊伍內不安、打呵欠、盜汗、失眠、厭食，並有嘔吐、發冷狀況，經驗尿後明顯有毒品反應，全案移交警方偵辦調查。

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