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    首頁　>　社會

    趁獄友熟睡「偷摸鳥」2分鐘 男被判刑7個月

    吳姓男子被關在台北看守所時，趁舍友服安眠藥入睡後，偷摸舍友生殖器，被法院判處7月徒刑。（示意圖）

    吳姓男子被關在台北看守所時，趁舍友服安眠藥入睡後，偷摸舍友生殖器，被法院判處7月徒刑。（示意圖）

    2025/06/14 17:59

    〔記者林嘉東／新北報導〕吳姓男子去年因案被羈押在牢房時，趁同舍房、有睡眠障礙的阿強（化名）在服用安眠藥入睡後，把手伸進阿強下體，撫摸阿強生殖器，被同房室友發現後向監所管理員反映；經調閱監視器後才發現吳男乘機猥褻小強生殖器達2分鐘之久。新北地院審理後，依吳男犯乘機猥褻罪判處7月徒刑。

    判決指出，吳姓男子因案被羈押在台北看守所時與阿強同房；由於阿強有睡眠障礙，睡前須服用安眠藥；未料，吳男去年6月某日凌晨0時許，趁阿強服用安眠藥熟睡後，把手伸進阿強下體，撫摸阿強生殖器，過程被同房另名舍友發現，隔天向監所管理員反映。

    管理員獲報調閱監視器發現，吳男趁阿強入睡後，猥褻阿強生殖器達2分鐘之久；吳男接受偵訊時坦承不諱，檢察官依目擊者，與監視器拍到畫面等證據，將吳男依涉犯乘機猥褻罪起訴。新北地院審理時，法官認為吳男為滿足自己性慾，乘機猥褻阿強的行為，侵害阿強身體自主權，對阿強身、心造成傷害，審酌吳男雖坦承犯行，但未與阿強達成和解等犯後態度，依乘機猥褻罪判處吳男7月徒刑。

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