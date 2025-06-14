譚艾珍遭詐騙98萬 車手李泓哲判1年10月、全額賠償

曾遭詐騙的資深女藝人譚艾珍（左），與其女兒歐陽靖（右）在台南說明遭詐經過。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/06/14 17:17

〔記者王捷／台南報導〕藝人譚艾珍被詐騙集團騙後，委任資深檢察官退休的羅瑞昌律師，對車手李泓哲提民事訴訟，並聲明：「被告應給付原告98萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。」台南地院日前判李男應賠償譚98萬元及利息。

台南地院判決指出，李泓哲於2023年8月間，經Telegram帳號暱稱「犬」引介，加入至少三人組成、具持續性與牟利性的詐欺集團，擔任取款車手。該集團成員冒用政府機關與公務員名義，佯稱戶政事務所人員、反詐騙警官與地檢署檢察官等，致使譚艾珍誤信需接受財產凍結與公證程序。

請繼續往下閱讀...

同年9月，詐欺集團指示李泓哲前往台北市某飯店，由譚女交付現金98萬元。李男當場出示一份「台北地方法院」的偽造文件，標示金額為98萬元，並聲稱該文件可供日後退回金額。該文件係由Telegram下載後於超商列印，再由李男攜帶至現場交付。

李男得手後，依指示在台北市某公園將該筆款項交付予另一名成員「一個億」，藉此斷絕金流紀錄。隔日，詐欺集團安排譚女再度交付110萬元。李男到達台南市某超商取款時，因形跡可疑遭警方盤查，當場查獲現金3萬3100元、手機及另一份偽造文件，並當場逮捕。

譚艾珍的民事訴訟主張，李男與詐欺集團共謀詐取財物，已構成共同侵權行為。法院調閱台南地檢署起訴書與台南地院刑事判決，確認李男被判刑1年10月，並裁定沒收涉案財物。

法官認為，李男與詐欺集團共同冒用政府名義，詐取譚女交付款項，並掩飾金錢流向，行為與所生財產損害間具相當因果關係。依民法第184條與第185條規定，判李男應賠償98萬元及自2023年12月3日起至清償日止，按年利率5%計息。法院並准予假執行，條件為譚女提供擔保金額9萬8000元。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法