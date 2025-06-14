又是「一頁式廣告」！她被詐1100萬 警逮「保全阿伯」車手

侯婦假裝與范男詐欺車手面交現款。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/14 16:21

〔記者徐聖倫／新北報導〕又是「一頁式廣告」！40歲侯姓女子誤信社群媒體一頁式廣告，點進去後被加入LINE群組，遭詐騙集團利用話術「穩賺不賠」、「現在正是好時機」洗腦，前後面交1100萬元現金。近期侯女欲出金卻遭百般刁難，這才驚覺被騙，警方獲報與侯女合作設局，最終將扮相猶如「社區保全」的64歲范姓詐欺車手逮捕。

日前，新北市刑警大隊破獲位於高雄的某科技公司，為詐團設計「一頁式廣告」，逮捕類戲劇女星劉香君丈夫、知名製片人李能謙，新聞鬧得沸沸揚揚。

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前日，淡水警分局又獲報，侯女也是被社群媒體的一頁式廣告誘騙加入詐團的LINE，這兩個月來陸續與詐團面交1100萬元，讓她損失巨大。警方於是與侯女協調設局，再與詐團相約面交百萬元，雙方相約在淡金路侯女住處社區大樓見面。

警方事先埋伏，果然等到詐團車手出現，他打扮得就像社區保全伯伯一般，完全看不出身分。警方一擁而上將范姓車手逮捕，隨後又在一旁巷弄內，將負責監控的王姓監控手逮捕。

警方查閱通話紀錄，發現范男本來還要再向其他被害人收取80萬元現金，還好被警方逮捕，少了一個被害人。范、王2人供稱，承認替詐團工作，但詐團詳細資料背景則不知，警詢後依詐欺罪嫌，將此2人移送法辦，警方將持續向上溯源。

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