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    載3歲童國5自撞分隔島卡對向車道 疑駕駛過彎分心擦玻璃釀禍

    廖男開車北上卻卡在分隔島上。（民眾提供）

    廖男開車北上卻卡在分隔島上。（民眾提供）

    2025/06/14 15:32

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國道5號蘇澳交流道今天中午發生1起自撞車禍，36歲廖姓男子載孩子北上，由新馬陸橋下來左轉欲上國道時，疑分心擦玻璃導致車輛偏左，直接衝撞中央分隔島後卡在對向車道，所幸車內3歲童當時有坐汽車安全座椅未受傷，詳細肇事原因尚待警方調查。

    國道公路警察局第9公路警察大隊巡邏車，今天中午12點40分執行勤務時，發現一輛轎車衝上分隔島，隨即通報勤務指揮中心派遣拖吊車到場，經查是36歲廖男駕車自撞，自述左轉上高速公路，因當時正在擦拭玻璃，才未注意車輛一直往左移偏。

    警方調查，廖男發現車輛往左偏移時，方向盤已來不及回正，導致左前輪直接跨上分隔島後卡在對向動彈不得，後車及對向汽車駕駛見狀紛紛閃避，所幸未波及其他人車，事後警方協助駕駛及孩子下車，2人均未受傷，現場事故約於下午1點20分排除，交由蘇澳小隊釐清肇事原因。

    國9大隊表示，呼籲用路人開車時勿分心，除不要疲勞駕駛，也應隨時注意車前動態，避免遇到狀況應變不及。

    廖男駕車北上，過彎未注意直接開上國道分隔島。（民眾提供）

    廖男駕車北上，過彎未注意直接開上國道分隔島。（民眾提供）

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