FB怒揭「4寶」媳婦外遇 法院認證：婆婆才犯法

簡姓婆婆在臉書連發爆料文，卻未查證真實情況，法院認定構成誹謗與違反個資法。（記者王捷攝）

2025/06/14 16:30

〔記者王捷／台南報導〕簡姓婆婆在臉書爆料指控林姓媳婦拋棄丈夫、4名孩子，與許姓軍用品店老闆外遇離家，台南地院判簡婦違反個資法成立，台南高分院審理後，改判簡婦同時構成誹謗與違反個資法，判有期徒刑6月。

簡姓婆婆於2021至2022年間，在臉書PO多篇貼文，內容提及許男「誘拐人妻」、「為了性器官拐騙女人」，並稱林女「不顧4名子女」、「與乾哥幹壞事」等語，二審法官審酌貼文內容與語句，認定已涉及加重誹謗。

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法院指出，簡姓婆婆在貼文中揭露許男的住址、經營場所，還提到林女的家庭結構與育有四子之資訊，內容足以識別個人身分。簡姓婆婆雖主張部分資訊為許男自陳，並提交店家名片佐證，但是法官認為有名片不代表取得當事人同意。

另外，林女在2020年自行留書離家，表示在家中受到精神虐待，簡姓婆婆在無證據支持下發表相關貼文，顯示其行為足以損害名譽與個人資料利益，簡姓婆婆雖否認犯行，主張言論屬自由範圍，但法官並不採信。

簡姓婆婆持續PO出多則貼文、時間密集，許男與林女因此分別提告，案件歷經併案與補充起訴，綜合簡婦行為方式、貼文數量、以違反個資法條判處有期徒刑6月，可以易科罰金。可上訴。

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