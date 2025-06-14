了結牽掛！婦失蹤6年音訊全無 熱心警比對資料庫助台東無名屍落葉歸根

張家人感謝警方大力協助。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/14 15:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕新莊警分局巡佐王聖傑近期檢閱無名屍資料赫然發現，1名無名女屍的特徵與2021年1名在台東縣報失蹤的60多歲張姓婦人高度吻合。王員聯繫台東縣關山警分局，雙邊進行合作比對，最終協助張姓婦人落葉歸根得到安息。

據悉，張婦的戶籍設於台東縣台東市，被通報失蹤的年份2021年。張婦的弟弟說，姊姊雖長期在外工作，仍會固定返回台東看望家人，與家中聯繫密切，但2019年開始姊姊音訊全無，當年她的年紀為62歲。

請繼續往下閱讀...

起初家人以為是她工作忙，初期也有收到幾張交通罰單，所以沒做多想，但持續2年沒有聯繫也不回家，這才讓家人們開始擔心，於是向警方通報失蹤。

這些年下來，持續沒有得到有用的情報，家屬也沒了期望。直到今年，王聖傑透過檢閱無名屍資料庫，發現1名在台東縣都蘭海邊的無名女屍與張婦特徵高度吻合，而台東縣關山警分局長鍾國楨曾任職新莊警分局防治組長，王聖傑即刻通報，尋求老長官的協助。

鍾國楨接獲過去部屬的通報，即刻下令偵查隊主動連繫家屬，採取DNA樣本，經過比對，果然這名女屍就是失蹤許久的張婦。雖然找回的是遺體，但張家人依舊感謝警方大力協助，讓張婦能夠落葉歸根得到安息，張家人也了結數年來的牽掛。

警方至張家採取DNA樣本。（記者徐聖倫翻攝）

左為關山警分局長鍾國楨，曾任職新莊警分局防治組長，右為巡佐王聖傑。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法