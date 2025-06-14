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    近百歲婦走入水中欲輕生警消忙救起 原因令人感嘆

    老婦被警方與消防合力拉上岸。（記者徐聖倫翻攝）

    老婦被警方與消防合力拉上岸。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/06/14 14:33

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市海山警分局昨中午接獲報案，稱光復橫移門外河濱有人落水，警方、消防獲報趕抵，將近百歲婦人拉上岸。後續送醫，經診察沒有大礙，保住一命，而細查下才知，婦人因為與兒女處得不好，才想不開自己走下水，原因令人感嘆。

    據悉，110、119於昨中午獲報，有民眾看到1名步履蹣跚的老婦從岸邊走下水，正泡在水中，警方、消防不敢大意，即刻出動大批人馬進行救援。警方與消防合力，越過岸邊泥濘，合力將婦人拉上岸，趕緊將其送醫，所幸婦人沒有大礙，生命徵象穩定。

    警方查出身分，老婦已高齡97，她向警方表示，自己與兒女關係不佳，近期情緒持續處於低谷，還說出：「反正我老了沒用了......」這種洩氣話，警方持續暖心勸導，也依規定通報相關單位後續介入。

    海山警分局長林國民呼籲，如今台灣已是高齡化社會，老年人需要陪伴，否則容易悶出心病。民眾若家中有長者、親友情緒出現異常，或表現出輕生念頭，務必即刻就醫，並撥打衛福部免付費心理諮商「1925依舊愛我」專線，或1995生命線、1980張老師等專線，尋求專業協助。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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