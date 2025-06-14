分手40年舊情復燃！牙醫人夫偷吃已婚前女友 判賠元配40萬

分手40年後竟舊情復燃，中部某牙醫診所人夫偷吃已婚前女友，被元配抓包各求償200萬，台北地院判2人需各賠元配20萬元精神慰撫金。（情境照）

2025/06/14 13:40

〔記者林嘉東／台北報導〕中部一名牙醫人夫與前女友分手後雖各自嫁娶，仍暗通款曲，被太太抓包經常結伴出遊，還遠赴香港旅遊2次，元配忍無可忍，提告向2人各求償200萬元精神慰撫金。台北地院法官審理後，認為牙醫人夫與他前女友已逾越一般男女交友分際，判2人各賠償牙醫師元配20萬元精神慰撫金。

牙醫師元配指控，她和先生1983年結婚後，育有3子女，2年前，她發現先生開始與前女友交往，先生的前女友明知先生已婚多年，與先生分手後也嫁為人婦，想不到在分手40年後竟舊情復燃。

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牙醫師元配控訴，先生前年7月起，每月第2個週五中午均會從台中高鐵站北上，與前女友碰面，2人不僅前往台北某花園酒店休息，在公開場會面還被拍到彼此牽手、摟腰、依偎靠背休息；她獲知後與2人攤牌，先生的前女友竟變本加厲，不僅南下與先生相會，到先生牙醫診所等先生下班，高調示愛，還與先生前往香港旅遊2次，讓她精神極度痛苦，提告向2人各求償200萬元精神撫慰金。

牙醫師前女友解釋，她與牙醫師為多年熟識的好友，在公開場合牽手、摟腰碰觸，均符合一般男女社交範疇；2人前往香港是為了找尋健康食品銷售通路與連繫海外客戶，並未侵害牙醫師元配的配偶權。

不過法官認為，牙醫師與前女友在公開場所被拍到摟腰、牽手等依偎照片，足見2人相處確實舉止親密，牙醫師前女友雖稱2人僅是舊識好友，但依一般社會通念所認知，此舉已逾越一般男女交往分際；由於牙醫師已婚，與前女友前往香港2次，還多次在公開場所有親密行為，牙醫師自己破壞與元配婚姻圓滿幸福，牙醫師的前女友則侵害元配的配偶權，2人故意侵害牙醫師元配的配偶權，情節重大，判2人須各賠償牙醫師元配20萬元精神慰撫金。

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