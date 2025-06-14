越南瓷杯夾藏218公斤毒品 進口公司「借牌」挨罰4.8億元敗訴

進口公司代表人借牌給朋友，貨物卻夾藏218公斤毒品，代表人不服挨罰4.8億餘元，台中高等行政法院判決敗訴。（記者張瑞楨攝）

2025/06/14 12:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕一家公司楊姓代表人把報關牌照與公司名義借給曾姓朋友（俗稱借牌），從越南進口瓷杯一批，卻被查獲夾藏逾218公斤高純度甲基安非他命，市價逾2億4039萬元，財政部關務署台中關處2倍罰鍰，共計4億8078萬8440元，楊姓代表人提起行政訴訟，指自己已善盡注意的義務，台中高等行政法院卻認為，楊姓代表人指所有進口程序都委由朋友處理，足以證明他未善盡注意義務，判決他敗訴。

判決書指出，桃園一家公司於2022年11月進口越南產製的瓷杯（Porcelaincup）1批，卻被發現另藏甲基安非他命21萬8540.2公克（約218公斤），這是「毒品危害防制條例」所列第二級毒品；刑事部分，毒品實際兩名貨主違反毒品危害防制條例判刑，上述毒品宣告沒收確定。

請繼續往下閱讀...

行政罰部分，財政部關務署台中關依每公克1100元核估，完稅價格應為2億4039萬4220元，依據「緝私案件裁罰金額或倍數參考表」，裁處貨價2倍罰鍰，共計4億8078萬8440元，該公司楊姓代表人不服處分，提起行政訴訟。

楊姓代表人辯稱，曾姓友人向他商借公司名義與報關牌照，他純粹基於情誼、礙難拒絕，此情況業界常見，他始終不知毒品走私，舉凡一切進口所需報關文件、貨物封箱等，都是曾姓友人與國外出口廠商製作提供，他完全不知情，何來故意與過失？

楊姓代表人強調，他與公司不是貨物買受人，無權要求開箱查驗貨物真實性，也沒有無X光掃描機、或緝毒犬協助驗證，他已經善盡注意義務，處罰貨款2倍罰鍰違反比例原則，聲明處分撤銷。

台中高等行政法院認為，楊姓代表人是進口貨物的納稅義務人，負有注意進口貨物與實際是否相符的義務，也應對是否被他人利用從事不法，有所預見並善盡監督注意義務，但卻辯稱所有程序都是曾男與國外出口廠商處理，足以證明楊姓代表人未盡查證義務。

法官強調，另依刑事判決書，楊姓代表人未申請先行查看貨物，或以其他方式確認貨物情形，疏於多方查證，即率爾報運進口，有應注意、能注意但卻不注意的過失。

至於裁罰2倍是否違反比例原則？法官認為，此案被查扣毒品純質淨重高達218公斤，數量甚鉅，潛在不法利益極高，流入社會恐造成毒品濫用，嚴重危害國民健康及社會治安，但因楊姓代表人不是實際貨主，才沒有處3倍罰鍰，關務署台中關裁處2倍適法，駁回楊姓代表人之訴，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法