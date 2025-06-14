「阿拉伯親王」募款還要表揚！ 61歲男差點匯出救援金

巫男在X上結識一名自稱「沙烏地阿拉伯親王」的網友，對方聲稱進行全國募款活動。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/14 13:22

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市61歲巫姓男子，日前在大安區某銀行臨櫃準備匯款550美元（約新台幣1萬6千多元）時，行員察覺有異，隨即通知警方。警方到場後查明，巫男因在X上結識一名自稱「沙烏地阿拉伯親王」的網友，對方聲稱進行全國募款活動，並承諾「未來回贈25萬美金與國家表揚」為誘因，成功博取信任，巫男信以為真準備匯款。所幸警銀聯手即時阻止，成功保住巫男血汗錢。

警方表示，巫姓男子到銀行表示要匯款給一名「沙國親王」，金額雖不高，但用途相當離奇，讓行員立刻提高警覺，當場通報大安分局敦化南路派出所到場協助。

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經警方了解，巫男是在社群平台X上與一帳號互動密切，對方自稱是「沙烏地阿拉伯王子」，表示國內正進行募款計畫，希望巫男出資550美金協助，還保證未來將贈與25萬美金做為回報，並聲稱會由政府頒發榮譽表揚狀，引起巫男高度期待。

警方進一步查看對話紀錄與對方提供的「王子證件」，發現皆為後製偽造，明顯為常見詐騙伎倆。經警方與行員耐心說明詐騙手法與案例，巫男才恍然大悟，放棄匯款，避免金錢損失。

大安分局指出，詐騙集團經常利用社群媒體假冒名人、外國政要或富豪行騙，套路不斷翻新，令人防不勝防。警方與轄區金融機構長期保持密切合作，定期舉辦教育訓練，強化行員防詐意識，自今年以來已成功攔阻多起詐騙事件。

警方提醒，民眾若接獲陌生訊息聲稱投資、募款、或金錢回饋等內容，應保持冷靜，切勿貿然轉帳。如有疑慮，可撥打165反詐騙專線或洽詢當地派出所查證，以守住辛苦錢財。

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