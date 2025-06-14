未禮讓行人撞傷7旬翁 男子否認犯行又不賠下場曝

邱姓男子駕車沿基隆市仁二路左轉愛五路時，撞傷正在穿越斑馬線上的錢男，被法院判處3月徒刑。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/14 12:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市邱姓男子駕車行經仁愛區市區路段時，撞傷正在穿越斑馬線上的行人，被檢方依過失傷害罪嫌起訴。基隆地院審理時，邱男辯稱，他未看到行人穿越斑馬線。法官勘驗路口監視器發現，邱男駕車駛近斑馬線前，錢男已走在斑馬線上；駛近斑馬線時又未減速，才會撞傷錢男，因此依邱男犯過失傷害罪判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

基隆市警局交通隊交安組長楊弘亮表示，邱男除了刑事被判處3月徒刑外，還違反行政罰道路交通管理處罰條例44條4項規定，被裁罰7200以上、3萬6000元以下罰鍰，與吊扣駕駛執照1年，因此呼籲汽車駕駛人行近斑馬線時，應減速慢行，遇有行人穿越斑馬線時，應暫停讓行人先行通過，以免受罰。

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判決指出，68歲邱姓男子去年1月23日下午4時40分許，駕車沿基隆市仁愛區仁二路，左轉愛五路口時，撞傷走在斑馬線上的74歲錢姓行人，致錢男四肢、胸部等處擦、挫傷；警方獲報到場調閱路口監視器等證據後，認定邱男駕車駛近斑馬線，遇有行人穿越馬路，未禮讓行人，將邱男依過失傷害罪嫌移送法辦。檢方調查後，認定將邱男依涉犯過失傷害罪起訴。

法院審理時，邱男坦承在斑馬線上撞到錢男，但辯稱他沒有不禮讓錢，是因為當時交通號誌閃黃燈，他沒有看到錢男才開過去。法官勘驗路口監視器發現，邱男駕車由仁二路左轉往愛五路時，在尚未完成轉向前，錢已行走在愛五路斑馬線上，且走在邱男的左前方，邱應可清楚看到錢男，但邱在轉向時並無任何減速、停等動作，而是撞到錢男才停車。

法官認定邱駕車駛近斑馬線，未減速禮讓錢男穿越斑馬線的過失行為，與造成錢男受傷結果之間有因果關係，審酌邱男否認犯行，未與被害人達成和解，將邱男依過失傷害罪判處邱男3月徒刑，得易科9萬元罰金。

邱姓男子駕車沿基隆市仁二路左轉愛五路時，撞傷正在穿越斑馬線上的錢男，被法院判處3月徒刑。（記者林嘉東翻攝）

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