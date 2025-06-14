賓士女逼車1分鐘打滑自撞 網呼：現世報！

黑色賓士逼車1分鐘加速離去，最後自撞護欄，賓士車頭保險桿脫落、引擎蓋隆起。（擷取網路畫面）

2025/06/14 12:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化西濱快速公路（台61線）王功路段昨（13日）下午發生一起離譜的自撞車禍。一輛黑色賓士轎車不明原因對一輛小客車惡意逼車挑釁，儘管當時天空下著大雨，仍不斷急煞、加速、變換車道，驚險逼車近1分鐘。沒想到最後疑似因車速過快、積水打滑，賓士當場自撞護欄。警方表示，駕駛為32歲程姓女子，行為涉危險駕駛，將依《道交條例》舉發，最高可罰3萬6000元。

事發過程被後車駕駛拍下，並上傳至臉書「爆料公社」。影片顯示，當天下午3點多，受害駕駛因雨勢影響視線不佳，正常行駛於外側車道，突遭一輛黑色賓士從內線插入前方，不斷剎車、逼車，甚至隨之左右變道，疑似刻意挑釁。受害駕駛未與之發生衝突，選擇放慢速度應對，賓士則加速駛離。

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不料幾秒後，該車行經一處彎道，疑因路面積水、車速過快，打滑失控撞上外側護欄。畫面中可見，賓士車頭保險桿脫落、引擎蓋隆起，整輛車狼狽停在路邊。

影片曝光後引發熱烈討論，網友紛紛留言嘲諷，「積水還飆車，根本活該！」「現世報來得比龍捲風還快」，也有人呼籲受害者盡速檢舉，避免類似危險駕駛再度發生。

王功派出所指出，警方獲報後到場，程姓女駕駛聲稱「因雨天路滑自撞」，與車上男乘客皆未受傷，並拒絕送醫協助。經查閱行車紀錄器影片，確認其行為已涉及惡意逼車、驟然減速及頻繁變換車道等危險駕駛，將依《道路交通管理處罰條例》第43條舉發，後續依法開罰。

女子駕駛賓士在西濱狂飆、逼車，最後不慎自撞護欄。（擷取網路畫面）

黑色賓士轎車不明原因對一輛小客車惡意逼車挑釁近1分鐘。（擷取網路畫面）

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