警追「喪屍煙彈」毒鏈連抓4層 搗破工廠查扣市價近百萬煙油

警方查獲2公斤405公克的依托咪酯煙油22瓶，以及電子磅秤、分裝袋、封膜機、愷他命研磨盤等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/14 11:56

〔記者邱俊福／台北報導〕27歲江姓男子涉嫌於住家設置「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）煙油調配工廠，販售給下游中、小盤商，牟取暴利，北市警中山分局去年底從逮捕1名持有喪屍煙彈毒蟲後，一路順藤摸瓜，本週二連抓到第四層江男，搗破工廠，將他逮捕到案，並查扣市價近百萬元的逾2公斤依托咪酯煙油。

警方調查，江男有槍砲、毒品等多項前科紀錄，去年起多次出入北市大同區一家化工廠，購買化工原料後，返回北投區的住處與租屋處，自行調配「依托咪酯」煙油，每罐約100公克以3萬4000元價格出售，每顆煙彈則販售2000元至2500元。

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中山分局線上巡邏員警是在去年12月28日查獲紀男持有依托咪酯煙彈後，依相關跡證並突破犯嫌心防，溯源逮捕第一層販毒藥頭謝男，經向上追緝，今年3、4月間陸續查獲第二層藥頭曾男及第三層藥頭陳男到案。

警方專案小組經持續追查，鎖定江男涉嫌重大，經長期埋伏跟監，本週二持拘票、搜索票，前往江男位於北投區洲美街的租屋處查緝，當時江男為見警方上門還跳到隔壁鄰居畫室躲藏，仍被揪出逮捕。

隨後，警方於江男車上、住處、租屋處共查獲2公斤405公克的依托咪酯煙油22瓶，以及電子磅秤、分裝袋、封膜機、愷他命研磨盤等贓證物，訊後依毒品罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

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警方逮捕江姓男子。（記者邱俊福翻攝）

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