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    黑狗奪門衝出咬傷女子 飼主擺爛：不然你告我！

    女子在巷口被黑狗咬傷，鮮血直流。（讀者提供）

    女子在巷口被黑狗咬傷，鮮血直流。（讀者提供）

    2025/06/14 11:58

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山區五甲一路，35歲吳姓女子與丈夫騎機車行經該處，突遭一隻大型黑色土狗從家門衝出，對在後座的吳女狂咬，造成左腳背受傷，鮮血直流送醫救治，事後警方到場，楊姓女飼主擺爛，稱「沒錢沒工作，不然你告我，讓我去關啊」！全案警方依過失傷害函送高雄地檢署偵辦。

    被害女子指稱，和先生騎車在去自助洗衣店的路上，行經小巷子，突然一隻黑色大型土狗衝出來，直接往她腳背咬下去，當場見血，結果一回頭狗就被主人拉回去，「當沒這件事情」。

    之後警察到場，楊女坦承狗是她家的，但她「沒錢沒工作，不然你告我，讓我去關啊」。

    動保處表示，據動保法第20條，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，違反者將處3000元以上1萬5千元以下罰鍰，若查明犬隻無故咬傷人，將該犬隻列為攻擊性犬隻，後續出入公共場所或公眾得出入之場所將依規定由成年人伴同，並牽1.5公尺以內繫繩及配戴透氣口罩等防護措施﹐違反者將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

    女子被送醫救治，飼主卻不當回事。（讀者提供）

    女子被送醫救治，飼主卻不當回事。（讀者提供）

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