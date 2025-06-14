驚悚！火舌沿地面油氣燒向機車 不到10秒陷火海畫面曝

火舌從溢出的油氣開始燃燒。（民眾提供）

2025/06/14 11:15

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪昨陰雨天，疑路面濕滑加上閃車發生騎士自摔，機車瞬間起火，火舌沿地面油氣燒向機車，不到10秒整輛車陷入火海，女騎士還一度在惡火中搶救物品，卻不敵烈焰遭灼傷放棄，所幸附近民眾衝上前撲滅火勢，最後女子送醫無礙，詳細肇事原因尚待警方釐清。

27歲高姓女子13日中午12點，騎機車行經礁溪路四段時，疑為閃避前方由20歲黃男自路邊駛出的轎車，急煞加上天雨路滑，造成整輛機車打滑，女騎士當場趴臥在路面滑行，機車也側倒向前滑，直至碰撞前方駛出的轎車後車斗才停止。

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據行車紀錄器畫面，驚悚的是高女摔車後，機車油氣疑似外溢，經高溫摩擦出現橘黃色火光，火舌一路沿著車輛滑行軌跡快速燒向機車，還自女騎士身旁燒過，還好並未遭受波及，前後過程不到10秒，機車瞬間陷入大火，畫面猶如電影場景，嚇壞用路人。

高女奮力爬起後轉頭，發現火舌竄出，嚇得不知所措，一度雙手叉腰略顯無奈，回神想起車內物品，趕緊衝上前搶救但為時已晚，烈焰高溫燙得她驚慌收手，棄車快步跑向路邊等候救援，見安全才安心脫掉安全帽檢查傷勢。由於當時正值用餐時間，附近民眾見狀紛紛拿起滅火器協助滅火，但機車最終不敵惡火，燒到僅剩骨架。

高女身上有多處擦傷，加上被火焰灼傷送醫治療，所幸並無大礙，詳細車禍肇事原因待警方後續調查釐清。礁溪分局呼籲，用路人於路旁駛出時，應注意後方有無來車，確認無車後方得駛出，避免發生交通事故。

女騎士衝向機車嘗試要救出物品，但為時已晚。（民眾提供）

機車被惡火燒到僅剩骨架。（民眾提供）

機車自摔起火，附近民眾衝上前協助滅火。（民眾提供）

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