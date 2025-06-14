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    宜蘭大叔想愛陷入「約X」俱樂部詐術 外約投資遭騙50多萬

    宜蘭分局將李姓車手送辦。（民眾提供）

    宜蘭分局將李姓車手送辦。（民眾提供）

    2025/06/14 11:31

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市1名年逾40歲大叔，落入「約X俱樂部」詐騙陷阱，原在社群X推特交友，被誘惑轉入Telegram跨平台通訊軟體，以投資虛擬貨幣為由，匯款超過50多萬元後驚覺有異，警方獲報趁雙方面交時，當場逮捕36歲李姓車手，全案依涉犯詐欺罪嫌送辦。

    受害大叔日前在推特交友，卻遇上詐團，隨後被邀請到另一個通訊平台群組，對方稱是「約X俱樂部」的人，不斷以話術佯稱有「高收益投資機會」，大叔信以為真後，依對方指示完成第一次轉帳，但隨即驚覺有異，10日向警方諮詢。

    宜蘭分局獲報後，發現雙方又要約定見面，被害人除已匯出50多萬元外，再度被要求面交給付60多萬元，立即協助與詐團約定時間，並派出警力於13日在宜蘭市中山路埋伏，看準時機當場逮捕來自新北市的李姓車手，查扣身上手機，也發現帶有「約X俱樂部」的工作證，警詢後，全案依涉犯詐欺罪嫌移送。

    宜蘭分局表示，網路交友詐騙盛行，詐團除在網路社群或論壇放美女、帥哥照片吸引被害人外，另透過交友軟體傳送影像、聲音及文字內容，佯稱可提供交友服務後，再施以話術予以詐財，誘騙進入假投資（博弈）詐騙網站，呼籲民眾如發現異常，可撥打24小時「165反詐騙專線」或親自到派出所諮詢報案。

    宜蘭分局派出警力於13日在宜蘭市中山路埋伏，看準時機當場逮捕來自新北市的李姓車手，除查扣身上手機，也發現帶有「約X俱樂部」的工作證，警詢後，全案依涉犯詐欺罪嫌移送。（民眾提供）

    宜蘭分局派出警力於13日在宜蘭市中山路埋伏，看準時機當場逮捕來自新北市的李姓車手，除查扣身上手機，也發現帶有「約X俱樂部」的工作證，警詢後，全案依涉犯詐欺罪嫌移送。（民眾提供）

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