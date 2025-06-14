為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    恐怖情人！偷拍前女友性愛片 冒名上傳罵「小母狗」

    恐怖情人偷拍前女友性愛照，恐嚇上傳3次，新北地院合併判處2年徒刑，與10月徒刑，得易科30萬元罰金。（情境照）

    恐怖情人偷拍前女友性愛照，恐嚇上傳3次，新北地院合併判處2年徒刑，與10月徒刑，得易科30萬元罰金。（情境照）

    2025/06/14 11:00

    〔記者林嘉東／新北報導〕男子阿勇（化名）不滿與女友小芬（化名）分手，被控盜用小芬個資，冒用她名申請社交網站Twitter（現為X）帳號後，將小芬性愛影片PO上Twitter，還PO文罵她「小母狗」。新北地院審理後，依阿勇犯3次恐嚇罪，合併判10月，得易科30萬罰金，另犯無故竊錄與散布非法竊錄之性影像等2罪，則合併判處2年徒刑。

    小芬指控，她與交往年餘的阿勇於2023年5月間分手後，突然傳偷拍2人性愛影片威脅她，「最近會送一份超級的禮物給妳」、「過陣子妳身邊的人都會收到我準備的禮物」、「提前祝妳生日快樂」，沒多久就盜用她個資，冒用她的名註冊Twitter帳號，將偷拍她入鏡的性愛影片上傳，還PO文罵她「渣女」、「公交車」、「小母狗」。

    法院審理時，法官認為阿勇與小芬分手後，威脅散布與小芬的性愛片，冒用小芬個資註冊Twitter，散佈小芬性愛影片等犯行，侵害小芬性自主權與名譽，造成難以彌補損害，又未與小芬達成和解，依阿勇犯3次恐嚇罪各處4月，合併判刑10月（得易科30萬罰金），另無故竊錄他人非公開活動罪判7月徒刑、無故散布非法竊錄之性影像罪判1年6月，則合併判處2年徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播