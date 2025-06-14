恐怖情人！偷拍前女友性愛片 冒名上傳罵「小母狗」

恐怖情人偷拍前女友性愛照，恐嚇上傳3次，新北地院合併判處2年徒刑，與10月徒刑，得易科30萬元罰金。（情境照）

2025/06/14 11:00

〔記者林嘉東／新北報導〕男子阿勇（化名）不滿與女友小芬（化名）分手，被控盜用小芬個資，冒用她名申請社交網站Twitter（現為X）帳號後，將小芬性愛影片PO上Twitter，還PO文罵她「小母狗」。新北地院審理後，依阿勇犯3次恐嚇罪，合併判10月，得易科30萬罰金，另犯無故竊錄與散布非法竊錄之性影像等2罪，則合併判處2年徒刑。

小芬指控，她與交往年餘的阿勇於2023年5月間分手後，突然傳偷拍2人性愛影片威脅她，「最近會送一份超級的禮物給妳」、「過陣子妳身邊的人都會收到我準備的禮物」、「提前祝妳生日快樂」，沒多久就盜用她個資，冒用她的名註冊Twitter帳號，將偷拍她入鏡的性愛影片上傳，還PO文罵她「渣女」、「公交車」、「小母狗」。

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法院審理時，法官認為阿勇與小芬分手後，威脅散布與小芬的性愛片，冒用小芬個資註冊Twitter，散佈小芬性愛影片等犯行，侵害小芬性自主權與名譽，造成難以彌補損害，又未與小芬達成和解，依阿勇犯3次恐嚇罪各處4月，合併判刑10月（得易科30萬罰金），另無故竊錄他人非公開活動罪判7月徒刑、無故散布非法竊錄之性影像罪判1年6月，則合併判處2年徒刑。

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