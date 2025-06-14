11/8海巡節 海巡署：依勤務當月擇一日放假

海巡署今對此表示，各海巡機關得依勤務需求，安排海巡人員於海巡節當月擇一日放假。（海巡署提供）

2025/06/14 10:41

〔記者邱俊福／台北報導〕「紀念日及節日實施條例」已於今年5月28日公布施行，海洋委員會為肯定海巡人員辛勞與付出，依法訂定每年11月8日為海巡節並放假一日，作為海巡人員專屬節日；海巡署今對此表示，各海巡機關得依勤務需求，安排海巡人員於海巡節當月擇一日放假。

海巡署表示，海巡為海域執法的專責機關，肩負維護「國家安全」、「海域治安」及「人民平安」的任務，積極打擊海上犯罪、查緝走私偷渡、執行救生救難、維護漁權及海洋保育等執法事項。

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海洋委員會考量海巡所屬機關任務屬性不同，為兼顧任務遂行與為民服務原則，並保有彈性調整空間，明訂各海巡機關得依勤務需求，安排海巡人員於海巡節當月擇一日放假，以彰顯海巡人員的貢獻，強化機關榮譽感，凝聚海巡人員的向心力。

海巡署並表示，中共灰色地帶威脅，日趨嚴峻，海巡人員身為藍色國土的守護者，全天候守護海防最前線，責重事繁，全年無休，海巡節的公布實施，不僅是肯定海巡人員的辛勞與付出，也代表國人對海巡有著更高的期許。

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