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    首頁　>　社會

    浪子回頭與女友開桌遊店 阿爸跑來亂害他人財兩失

    高雄楊姓男子與女友合開桌遊店，阿爸跑來亂，害店開兩個月就停業。桌遊店示意圖，非本新聞事件。（資料照）

    高雄楊姓男子與女友合開桌遊店，阿爸跑來亂，害店開兩個月就停業。桌遊店示意圖，非本新聞事件。（資料照）

    2025/06/14 10:32

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子「七逃」累了想回歸正途，在林姓女友的鼓勵和資助下，兩人合開桌遊店賺錢，但店才開不到兩個月，楊男的父親多次跑來店裡亂，害桌遊店開不下去，林女看不慣楊男軟趴趴決定分手，楊同意賠林女10萬元又反悔，被林女告上法院後，法官判楊男應返還10萬元。

    判決指出，2018年12月，楊男和林姓女子交往後成為男女朋友，不務正業的楊男在林女鼓勵下，決定「浪子回頭」好好賺錢打拚未來，林女拿出10萬元和楊男合開桌遊店，但店才開不到兩個月，楊男父親多次跑來桌遊店鬧事，害店裡生意一直沒有起色，楊男又擅自與房東終止租約，害桌遊店被迫關門，林女氣炸與楊男分手，雙方也協議由楊男賠10萬元彌補林女損失。

    但楊男同意賠錢後賴皮，林女拿不到錢直接告上法院，高雄地方法院簡易庭審理時，楊男辯稱當初開店的錢是他父親資助5萬元、姊姊資助10萬元才開起來，林女根本沒拿錢出來，後來桌遊店生意不好，他提議要添購一些新遊戲增加人氣，林女同意拿10萬元出來，他才簽下本票，但林女始終沒拿出錢來，自己並沒有欠林女錢。

    法官檢視公司營業登記，發現最初公司營業登記雖然為楊男和他姊姊，但登記後兩天就更改負責人為林女，且出資額也明載林女出資9萬9千元，且楊男確實自行終止組約並簽下借貸契約及本票，因此不採信楊男說詞，判他應返還林女10萬元，可上訴。

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