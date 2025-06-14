7旬婦網戀暈船 警埋伏逮兼職當車手的女外送員

警方逮捕兼差當詐團車手的戴姓女外送員。（記者邱俊福翻攝）

2025/06/14 10:28

〔記者邱俊福／台北報導〕一名年逾7旬的江姓婦人上月底陷入網路愛情詐騙陷阱，家人發現後陪同向轄區北市警信義分局福德街派出所報案，警方趁雙方相約超商交款的機會，埋伏當場逮捕出面收款的戴姓女外送員，發現戴女是名外送員，網路求職兼差賺外快，卻不知根本是擔任詐騙集團車手，警詢後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，江姓老婦人於網路交友期間，被對方每天的噓寒問暖攻勢下，重拾愛情憧憬，先是被對方騙走8600元，之後對方再稱要匯款200萬元給被害人代保管，但需支付30萬元的手續費為由，意圖持續行騙，江婦的家人獲悉馬上陪同向警方報案。

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上月26日，詐團跟江婦相約於一家超商收取30萬元時，警方提早進行埋伏守候，當場逮捕48歲戴姓女外送員，查扣智慧型手機、收據、投資股份有限公司工作證等贓證物。

警方將戴女帶回派出所調查，發現戴女平日以跑Uber Eats外送維生，偶爾上網兼職賺取外快，這次透過臉書社團應徵3000至5000元高日薪的外務人員，實則落入詐騙集團掛羊頭賣狗肉的包裝手法，渾然不知成為「車手」。

警方呼籲，網路交友應注意詐騙陷阱，避免遭愛蒙蔽雙眼，輕信話術而交付金錢，另民眾上網求職應注意工作內容與薪資報酬是否合乎情理，避免淪為詐騙集團傀儡，身陷官司囹圄。

警方查扣智慧型手機、收據、投資股份有限公司工作證等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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