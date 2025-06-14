滑板場鬼祟男被盯上 偷背包秒被抓包

蕭嫌假裝看著手中偷取的背包，誆稱是拿錯了。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/14 08:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕王姓婦人帶著兒子到台北市新生橋下滑板場運動，期間發現25歲蕭姓男子一直在擺放背包的區塊逡巡，她拿起手機暗中蒐證，果然見到對方下手行竊，她立即追上並報警，終於將這名有竊盜前科的背包盜順利緝獲。

警方表示，年約35歲的王婦日前晚間8時30分左右，與家人一起帶著么兒到北市忠孝東路與新生高架橋下的滑板場運動。她兒子將黑色背包放在長椅上後便去溜滑板，王婦則到場邊觀看。

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期間，瞥見有名身穿黑衣黑褲的男子，不時在擺放眾多背包的區域東瞧西看，由於背包都沒人看管，她當下心生警惕，便暗中拿著手機攝影，果然沒多久，就拍到對方挑中她兒子的背包，順手一抄走後就往滑板場外離去。

王婦見狀立刻向周遭民眾求助，同時自後追趕，終於在滑板場旁的人行道上將對方攔獲，竊嫌當時還假裝看一下手中的背包，誆稱是不小心拿錯背包，但他背後又揹著背包，根本無法解釋，只得隨同王婦返回滑板場。

轄管中正一分局忠孝東路派出所獲報，根據王婦和民眾指認，及明確的手機錄影存證，將蕭姓竊嫌逮捕，並查出他有竊盜前科，全案詢後依竊盜罪嫌移送台北地檢署，並追查有無涉嫌其他同手法案件偵辦中。

蕭嫌交還背包後想逃跑被民眾攔下報警。（記者劉慶侯翻攝）

蕭嫌下手偷包被在場者蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

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